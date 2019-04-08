2:1:0 в пользу EKRE. Расплывчатые формулировки коалиционного договора приведут к постоянным спорам

Довольно подробно расписаны продвинутая Isamaa программа перехода на добровольную вторую пенсионную систему и ”золотой ключик” EKRE в виде узаконивания народного голосования и гражданских инициатив. Несмотря на то, что последнее требует изменения Конституции и это невозможно сделать до следующих парламентских выборов (поскольку законопроекты должны получить одобрение и следующего созыва Рийгикогу), EKRE желаемое получила. Договор обещает протестировать народное голосование уже через два года параллельно с местными выборами. Как написано в документе, референдум будет касаться поправки к закону, которая определяла бы брак как союз между мужчиной и женщиной. Помимо этого, EKRE удалось прописать в договоре ряд обещаний, касающихся внутренней безопасности и судебной системы.
Издание отмечает, что коалиционный договор может принести партерам много головной боли, прежде всего из-за расплывчатых формулировок вроде ”проанализируем”, ”ставим перед собой целью”, ”поддерживаем” и отсутствия сроков и уровней приоритетности. Например, что важнее: снижение акцизов, поставленное в качестве ”задачи” для обуздания приграничной торговли, или внеочередное поднятие пенсий? Чем нужно заняться в первую очередь? В условиях тотальной нехватки финансов и то, и другое разом без нарушения бюджетных правил сделать не получиться. Слишком много нерешенных вопросов, что безусловно будет мешать слаженному управлению.