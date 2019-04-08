2:1:0 в пользу EKRE. Расплывчатые формулировки коалиционного договора приведут к постоянным спорам

Кто-нибудь помнит, кто обещал по приходу во власть поднять пенсии на 100 евро? Кто обещал увеличить пособие на первого и второго ребенка до 100 евро? Кто обещал разрешить проблемы двойного налогообложения работающих пенсионеров, увеличив для них ставку необлагаемого налогом минимума до 750 евро? Кто обещал упразднить плату за место в детском саду? Кто обещал за четыре года поднять среднюю зарплату учителей до 2000 евро?

Юри Ратас. Центристская партия.

Однако в обнародованном в субботу коалиционном договоре об этих обещаниях нет ни слова.

Проблема работающих пенсионеров, которую по сути обещали решить все попавшие в Рийгикогу партии, в договоре совсем не затрагивается. Как и вопросы упразднения платы за место в детском саду и детских пособий. Внеочередное поднятие пенсий и увеличение учительских зарплат упоминаются расплывчато в качестве ”поставленных целей”. Никаких конкретных сроков или цифр не приводится.

По сути этот договор показывает, что Юри Ратас в ходе переговоров пожертвовал практически всеми основными обещаниями, данными центристами во время предвыборной кампании, во имя сохранения за собой кресла премьера.

При этом важные для Isamaa и EKRE пункты сопровождены конкретными сроками и довольно точно сформулированным планом действий.