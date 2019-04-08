08.04.2019, 16:15

2:1:0 в пользу EKRE. Расплывчатые формулировки коалиционного договора приведут к постоянным спорам

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Раймо Поом
Раймо Поом
EST 20
EKRE volikopgu
EKRE volikopguFoto: Ilmar Saabas

Кажется, что центристы получили в коалиционном договоре совсем ничего, в то время как EKRE и Isamma удалось прописать в нем свои основные обещания. Счет EKRE 2, Isamaa 1, центристы 0, пишет Eesti Päevaleht.

Кто-нибудь помнит, кто обещал по приходу во власть поднять пенсии на 100 евро? Кто обещал увеличить пособие на первого и второго ребенка до 100 евро? Кто обещал разрешить проблемы двойного налогообложения работающих пенсионеров, увеличив для них ставку необлагаемого налогом минимума до 750 евро? Кто обещал упразднить плату за место в детском саду? Кто обещал за четыре года поднять среднюю зарплату учителей до 2000 евро?

Юри Ратас. Центристская партия.

Однако в обнародованном в субботу коалиционном договоре об этих обещаниях нет ни слова.

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Проблема работающих пенсионеров, которую по сути обещали решить все попавшие в Рийгикогу партии, в договоре совсем не затрагивается. Как и вопросы упразднения платы за место в детском саду и детских пособий. Внеочередное поднятие пенсий и увеличение учительских зарплат упоминаются расплывчато в качестве ”поставленных целей”. Никаких конкретных сроков или цифр не приводится.

По сути этот договор показывает, что Юри Ратас в ходе переговоров пожертвовал практически всеми основными обещаниями, данными центристами во время предвыборной кампании, во имя сохранения за собой кресла премьера.

При этом важные для Isamaa и EKRE пункты сопровождены конкретными сроками и довольно точно сформулированным планом действий.

Довольно подробно расписаны продвинутая Isamaa программа перехода на добровольную вторую пенсионную систему и ”золотой ключик” EKRE в виде узаконивания народного голосования и гражданских инициатив. Несмотря на то, что последнее требует изменения Конституции и это невозможно сделать до следующих парламентских выборов (поскольку законопроекты должны получить одобрение и следующего созыва Рийгикогу), EKRE желаемое получила. Договор обещает протестировать народное голосование уже через два года параллельно с местными выборами. Как написано в документе, референдум будет касаться поправки к закону, которая определяла бы брак как союз между мужчиной и женщиной. Помимо этого, EKRE удалось прописать в договоре ряд обещаний, касающихся внутренней безопасности и судебной системы.

Издание отмечает, что коалиционный договор может принести партерам много головной боли, прежде всего из-за расплывчатых формулировок вроде ”проанализируем”, ”ставим перед собой целью”, ”поддерживаем” и отсутствия сроков и уровней приоритетности. Например, что важнее: снижение акцизов, поставленное в качестве ”задачи” для обуздания приграничной торговли, или внеочередное поднятие пенсий? Чем нужно заняться в первую очередь? В условиях тотальной нехватки финансов и то, и другое разом без нарушения бюджетных правил сделать не получиться. Слишком много нерешенных вопросов, что безусловно будет мешать слаженному управлению.

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