21 сотрудник больницы Курессааре инфицирован коронавирусом

Сегодня стало известно, что у 20 сотрудников больницы на Сааремаа тест на коронавирус дал положительный результат. Всего на острове 184 зараженных.
Все сотрудники находятся на домашнем лечении. Процент зараженных на 10 000 человек на острове Эстонии выше, чем в итальянском регионе Ломбардия. На Сааремаа — 51.3 человека на 10 000 заражены, в Ломбардии 34.5, в китайской провинции Хубэй 11 и в Таллинне-Харьюмаа 3.3.
Руководство больницы благодарит всех врачей, медсестер и помощников, которые в нынешней сложной ситуации продолжают работать.
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