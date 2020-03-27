20 сотрудников больницы в Курессааре инфицированы коронавирусом

Все сотрудники находятся на домашнем лечении. Процент зараженных на 10 000 человек на острове Эстонии выше, чем в итальянском регионе Ломбардия. На Сааремаа — 51.3 человека на 10 000 заражены, в Ломбардии 34.5, в китайской провинции Хубэй 11 и в Таллинне-Харьюмаа 3.3.

Руководство больницы благодарит всех врачей, медсестер и помощников, которые в нынешней сложной ситуации продолжают работать.