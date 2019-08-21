20 млн евро субсидий на образование и деятельность по интересам принесли пользу 59 тысячам молодых людей



Отзывы об использовании субсидий свидетельствуют о том, что несмотря на то, что для многих местных самоуправлений молодежь находится в приоритете, самих молодых людей к планированию деятельности в этой сфере привлекают недостаточно.

”Выяснилось, что для выяснения потребностей молодежи большего всего полагались на помощь работников молодежной сферы. Несомненно, они являются важными посредниками между молодежью и теми, кто принимает решения, но нельзя считать нормальной ситуацию, когда решения о том, что интересует молодежь, принимают только взрослые, — сказала министр Репс. — Молодежные работники, разумеется, очень хорошо знают молодых ребят, но их участие не может заменить непосредственное участие молодежи. Сами ребята хотели бы проявлять больше инициативы в этом вопросе. Призываю местные самоуправления в большей степени привлекать молодежь, давать им больше возможностей для выражения своего мнения, и спрашивать совета у молодежных представительств”.

Информацию о деятельности и начинаниях, ставших возможными благодаря субсидям, можно найти в новом тематическом цифровом сборнике. Ознакомиться с ним можно на странице Эстонского центра молодежной работы — noortehuviheaks.entk.ee. Данные, собранные центром, позволяют составить представление о том, как молодежная работа развивается в городах и уездах, и познакомиться с успешными проектами. Также сборник будет интересен тем, кто работает с молодежью — они могут ознакомиться с опытом коллег из других регионов.

Субсидии оказали положительное влияние



Дополнительные государственные субсидии на образование и деятельность по интересам в размере 20 миллионов евро были выделены в период с 1 сентября 2017 по 31 декабря 2018 года. К этой сумме добавился вклад местных самоуправлений в размере почти 82 миллионов евро. Это означает, что за период в полтора года в развитие сферы работы с молодежью было инвестировано более 100 миллионов евро.

Субсидии выделялись местным самоуправлениям с условием, что для их использования будет составлена программа с учетом потребностей региона. По оценке местных самоуправлений субсидии оказали положительное влияние на молодежь, а составление программ помогло им лучше понять роль молодежи и ее потребности.

Субсидии использовались как для того, чтобы сделать образование и деятельность по интересам более разнообразными, так и для того, чтобы улучшить их доступность. Например, были созданы культурные и технологические кружки, оказана поддержка деятельности танцевальных коллективов и спортивных секций. Также эти средства пошли на оплату работы руководителей кружков.