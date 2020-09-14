19 сентября в Таллиннском зоопарке – День носорога. Будет интересно и познавательно!

А вы знали? Носороги оставляют метки из урины и навоза, чтобы найти себе вторую половинку или дать другим понять: ”Это — моя территория!”

Больше интересных фактов об этих удивительных, но, к сожалению, исчезающих животных узнаете на Дне носорога, который пройдет в Таллиннском зоопарке, возле уличного загона для носорогов, 19 сентября в 13 часов. Приходите!

Участие — по билету в зоопарк. Стоимость полного билета — 9*/8€, льготного 6*/5€, дошкольникам — бесплатно.

*содержит 1 евро добровольного пожертвования на защиту суматранского носорога и манула в дикой природе.

Всемирный День носорога (World Rhino Day) отмечается каждый год в сентябре начиная с 2010 года. Впервые он был объявлен в ЮАР. Цель дня — привлечь внимание к носорогам и их проблемам. К сегодняшнему дню данная инициатива вылилась в международное сотрудничество, которое объединяет НКО, зоопарки, разные организации и предприятия, занимающиеся вопросами настоящего и будущего этого вида животных.