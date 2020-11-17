186 случаев коронавируса выявили в Эстонии за сутки

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5 287 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 186, то есть 3,5% от общего количества тестов.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 108 человек. В Тартумаа добавилось 25 новых положительных результата теста, в Ида-Вирумаа — 23, в Вильяндимаа — 5. В Ярва и Ляэнемаа по 3. В Рапламаа, Валлгамаа, и Ляэне-Вирумаа по 2.
На Хиймаа, Сааремаа, Пылвамаа и Пярнумаа по 1.
У девятерых из получивших положительный результат теста в регистре народонаселения не было указано место жительства.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 218,59 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,6% от общего количества сделанных тестов.
По состоянию на утро 17 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 85 человек.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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