186 случаев коронавируса выявили в Эстонии за сутки

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 108 человек. В Тартумаа добавилось 25 новых положительных результата теста, в Ида-Вирумаа — 23, в Вильяндимаа — 5. В Ярва и Ляэнемаа по 3. В Рапламаа, Валлгамаа, и Ляэне-Вирумаа по 2.

На Хиймаа, Сааремаа, Пылвамаа и Пярнумаа по 1.

У девятерых из получивших положительный результат теста в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 218,59 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,6% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 17 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 85 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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