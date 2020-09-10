1545 евро в месяц — средняя брутто зарплата в Таллинне в 2019 году

Таллиннская горуправа подготовила новый ежегодный статистический сборник ”Таллинн в цифрах 2020”, который дает обзор развития самых разных сфер городской жизни за последние годы.
По словам ведущего специалиста сектора городских исследований Таллиннской городской канцелярии Лийны Килемит, сборник, который издается уже 28 лет, является одним из основанных на научном подходе инструментов при управлении городом.
”Развитие города в широком плане нацелено на то, чтобы обеспечить нашим горожанам достойную жизнь. Сборник статистических данных дает обратную связь по уже проделанной работе и помогает городу планировать дальнейшие шаги, необходимые для развития. Опубликованные в издании данные используются при составлении программы развития как всего города, так и его районов, и самых разных сфер, они являются существенным подспорьем при руководстве и принятии решений”.
Таллиннский статистический ежегодник ”Таллинн в цифрах” публикуется каждый год в августе. Составитель и редактор сборника Пеэтер Куулпак на 172 страницах собрал столичные показатели последних лет, для сравнения добавлены данные по Эстонии, в некоторых случаях — схожие показатели по Харьюмаа.
Статистика показывает, что число жителей города неуклонно растет уже 20 лет; только за последний год число зарегистрированных жителей Таллинна увеличилось на 5052 человека. Этнический состав населения разнообразен — в столице проживают представители 188 национальностей, чья местная диаспора составляет не менее пяти человек.
Проанализированы также профили домохозяйств, трудовая занятость населения и доходы. В числе прочего выяснилось, что 43% из более чем 209 900 столичных домохозяйств состоят из одного человека, а почти в четверти семей растут дети. Доля столичной рабочей силы составляет 37 процентов от общей по Эстонии, причем 20% трудящихся работают в публичном секторе. Средняя зарплата-брутто за прошлый год составила 1545 евро в месяц, что несколько выше средней по Эстонии. Доля расходов на питание и жилье наименьшая в Харьюмаа — 33%, а наиболее высокая — в Ида-Вирумаа — 49%. Основательный обзор дан также по сферам здравоохранения, социальной защиты, экономики и окружающей среды, а также многим другим областям.
Издание выпущено на эстонском и английском языках, список тем и общие городские данные доступны также и на русском языке. Сборник рассчитан на широкий круг пользователей, он представляет интерес как для чиновников, предпринимателей, журналистов, научных работников, учителей, так и для учащихся. Издание распределят среди министерств, департаментов, инспекций, посольств и представительств, учебных заведений, библиотек и многих других учреждений, связанных с Таллинном и Харьюмаа.
Издание доступно на официальной странице Таллинна (Tallinn arvudes 2020). Содержание справочника в PDF-формате совпадает с его печатной версией; для упрощения использования и копирования данных таблицы доступны отдельно в формате Excel на эстонском, английском и русском языках.
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