1545 евро в месяц — средняя брутто зарплата в Таллинне в 2019 году

По словам ведущего специалиста сектора городских исследований Таллиннской городской канцелярии Лийны Килемит, сборник, который издается уже 28 лет, является одним из основанных на научном подходе инструментов при управлении городом.

”Развитие города в широком плане нацелено на то, чтобы обеспечить нашим горожанам достойную жизнь. Сборник статистических данных дает обратную связь по уже проделанной работе и помогает городу планировать дальнейшие шаги, необходимые для развития. Опубликованные в издании данные используются при составлении программы развития как всего города, так и его районов, и самых разных сфер, они являются существенным подспорьем при руководстве и принятии решений”.

Таллиннский статистический ежегодник ”Таллинн в цифрах” публикуется каждый год в августе. Составитель и редактор сборника Пеэтер Куулпак на 172 страницах собрал столичные показатели последних лет, для сравнения добавлены данные по Эстонии, в некоторых случаях — схожие показатели по Харьюмаа.

Статистика показывает, что число жителей города неуклонно растет уже 20 лет; только за последний год число зарегистрированных жителей Таллинна увеличилось на 5052 человека. Этнический состав населения разнообразен — в столице проживают представители 188 национальностей, чья местная диаспора составляет не менее пяти человек.

Проанализированы также профили домохозяйств, трудовая занятость населения и доходы. В числе прочего выяснилось, что 43% из более чем 209 900 столичных домохозяйств состоят из одного человека, а почти в четверти семей растут дети. Доля столичной рабочей силы составляет 37 процентов от общей по Эстонии, причем 20% трудящихся работают в публичном секторе. Средняя зарплата-брутто за прошлый год составила 1545 евро в месяц, что несколько выше средней по Эстонии. Доля расходов на питание и жилье наименьшая в Харьюмаа — 33%, а наиболее высокая — в Ида-Вирумаа — 49%. Основательный обзор дан также по сферам здравоохранения, социальной защиты, экономики и окружающей среды, а также многим другим областям.