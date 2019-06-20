15-летняя Катя Адушкина спросила Путина о мусоре. Кто она такая и чем известна?
15-летняя блогер Катя Адушкина, имеющая 8 миллионов подписчиков в Instagram, в ходе ”Прямой линии” задала вопрос Владимиру Путину. Она спросила о проблемах экологии.
15-летняя блогер Катя Адушкина, имеющая 8 миллионов подписчиков в Instagram, в ходе ”Прямой линии” задала вопрос Владимиру Путину. Она спросила о проблемах экологии.
Катя Адушкина:
”Как и всех школьников во всем мире, меня очень интересует проблема ухудшения экологии. Сейчас в России стали появляться точки раздельного сбора мусора, но интернет-сообщество считает, что в итоге весь мусор сваливается в одну кучу. Как Вы будите бороться с этой проблемой и какие планы по ее решению?”
Владимир Путин:
”Это действительно важная проблема, которой начали заниматься, к слову, всего несколько лет назад, но ей уже уделяется большое внимание. Мы ежегодно генерируем 70 миллионов отходов. Никто этим никогда специально не занимался, только пару лет назад началось обсуждение”.
Катя — одна из самых популярных блогеров-подростков русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube и Instagram. Юный beauty-блогер снимает видео о том, как ухаживать за лицом и как сделать модный макияж за 10 минут. Многие бренды доверяют Кате рекламу косметических средств.
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