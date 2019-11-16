15-летний школьник собрал коллекцию интимных фото 13-летних девочек. Теперь снимки гуляют по всей Эстонии

Одним холодным февральским днем полиция провела обыск в доме у 15-летнего Мартина. Конфисковала телефон, компьютеры и различные носители информации. Имелись основания подозревать, что он выманивает и вымогает у 13-летних девочек фотографии, на которых они изображены без одежды. Имелась информация, что порноколлекция очень внушительная и что Мартин безо всяких мук совести распространяет ее среди своих друзей и знакомых, а также друзей и знакомых этих девочек.

”Я узнала о случившемся только после того, как позвонила полиция и сообщила, что, скорее всего, моя дочь — одна из потерпевших”, — рассказывает мама одной из девочек.

”Конечно, дочь со мной делится. О том, что можно делать в интернете, а что — нельзя, мы тоже говорили, но молодежь есть молодежь”, — вздыхает на суде другая.

”Я познакомилась с Мартином в Facebook, когда он прислал мне запрос на добавление в друзья. Мы стали общаться, — рассказывает одна из девочек, которой на тот момент было 13 лет. — У нас были общие знакомые. Сначала мы общались просто так, как дела, что делаешь. Потому разговор дошел до того, что он попросил у меня голые фото. До этого лил мед в уши, говорил, что когда встретимся, то обнимашки-целовашки и прочее. Сказал, что я красивая девочка. Что могла бы прислать и что это совершенно нормально”.

По словам другой девочки, Мартин попросил интимные снимки уже через несколько дней после знакомства и обмена обычными фото. ”Он сказал, что теперь я могла бы прислать другие фото. Что я такая красивая, что могла бы прислать. Я попала в ловушку. Он начал мне нравиться и я послала ему фотографии торса. Сначала в лифчике, но он сказал, чтобы я его сняла”.