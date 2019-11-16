15-летний школьник собрал коллекцию интимных фото 13-летних девочек. Теперь снимки гуляют по всей Эстонии

Ученик восьмого класса выманивал у девочек снимки интимного содержания для своей порноколлекции, которой хвастался перед друзьями и при помощи которой унижал этих самых девочек, пишет Eesti Päevaleht.
Одним холодным февральским днем полиция провела обыск в доме у 15-летнего Мартина. Конфисковала телефон, компьютеры и различные носители информации. Имелись основания подозревать, что он выманивает и вымогает у 13-летних девочек фотографии, на которых они изображены без одежды. Имелась информация, что порноколлекция очень внушительная и что Мартин безо всяких мук совести распространяет ее среди своих друзей и знакомых, а также друзей и знакомых этих девочек.
”Я узнала о случившемся только после того, как позвонила полиция и сообщила, что, скорее всего, моя дочь — одна из потерпевших”, — рассказывает мама одной из девочек.
”Конечно, дочь со мной делится. О том, что можно делать в интернете, а что — нельзя, мы тоже говорили, но молодежь есть молодежь”, — вздыхает на суде другая.
”Я познакомилась с Мартином в Facebook, когда он прислал мне запрос на добавление в друзья. Мы стали общаться, — рассказывает одна из девочек, которой на тот момент было 13 лет. — У нас были общие знакомые. Сначала мы общались просто так, как дела, что делаешь. Потому разговор дошел до того, что он попросил у меня голые фото. До этого лил мед в уши, говорил, что когда встретимся, то обнимашки-целовашки и прочее. Сказал, что я красивая девочка. Что могла бы прислать и что это совершенно нормально”.
По словам другой девочки, Мартин попросил интимные снимки уже через несколько дней после знакомства и обмена обычными фото. ”Он сказал, что теперь я могла бы прислать другие фото. Что я такая красивая, что могла бы прислать. Я попала в ловушку. Он начал мне нравиться и я послала ему фотографии торса. Сначала в лифчике, но он сказал, чтобы я его сняла”.
Как правило, общение из Facebook и Messenger быстро перемещалось в Snapchat, который популярен среди молодежи тем, что все сказанное и отосланное стирается в течение десяти секунд после того, как сообщение увидели. Также чем больше фотографий ты там посылаешь, тем выше твой рейтинг, что для подростков тоже очень важно.
Если в ответ на первую просьбу девочка отказывалась посылать Мартину фото, то он начинал уговаривать и давить, а если и это не удавалось, то действовать более жестоко. ”Помню, он сказал, что если я не пришлю, то он найдет способ как это получить. Что я еще пожалею”, — рассказала одна из девочек на суде. Так, например, он говорил, что возьмет интимную фотографию другой девочки, напишет там имя той, что отказалась, и разошлет всем.
По закону эротические фотографии с изображением лиц младше 14 лет приравниваются к детской порнографии. При этом как минимум от одной 13-летней девочки он получил фотографию, которая классифицируется как порнография даже если бы на ней был изображен взрослый человек.
Девочка, о которой идет речь, на первую просьбу Мартина ответила отказом. Тогда парень прислал ей интимное фото другой девочки. Там не было видно лица и он сказал девочке, что в случае отказа напишет ее имя и разошлет всем знакомым. Девочка испугалась и сделала как он хочет: ”сняла штаны, раздвинула ноги и сделала сексуальное лицо”.
Девочкам он обещал не сохранять и не распространять фотографии, но слово свое не сдержал. Фото кочевали от одного пользователя к другому, из класса в класс, из школы в школу, из города в город, с одного конца Эстонии в другой…
”Мне было очень трудно. Мои друзья присылали мне мою фотографию, меня стали сторониться”, — сказала одна из жертв судье.
”Да, я видел, что ребенок чем-то обеспокоен. Было видно, что это что-то серьезное. Я спросил, но она не сказала. Раньше она была такое веселой и общительной, а стала закрытой. Не хотела никуда ходить и ничего делать”, — рассказал отец одной из девочек.
Сам Мартин не считает, что виноват. Сначала он частично признался в содеянном, но потом и от этих слов отказался.
К тому моменту, как он предстал перед судом за торговлю несовершеннолетними и распространение детского порно, ему исполнилось 16 лет.
”Я ни на кого не оказывал давления, — сказал Мартин на суде. — Я просто говорил им, что они могли бы прислать. Если хотят. Я никого не заставлял”. Он знает, что от переписки в Snapchat не осталось и следа. В его телефоне и компьютере были найдены лишь единичные фрагменты разговоров.
Молодой человек утверждает что посылать интимные фотографии — нормально, и так делают по всей Эстонии.
Что касается распространения снимков, то Мартин признал лишь несколько случаев. По его словам, одну из фотографий он отправил подружке девочки, чтобы та сказала ей, что так делать нехорошо. А еще один раз отправил фото другу, чтобы показать какие нехорошие девочки бывают в Эстонии.
Большую часть обвинения доказать не удается. Тем не менее, суд признает Мартина виновным в приобретении, хранении и распространении интимных фото, сделанных лицами младше 14 лет, и приговаривает к году условно. Мать молодого человека обжалует приговор в окружном и государственном судах, но те решения суда первой инстанции не отменяют.
Насколько велика в действительности коллекция Мартина, никто не знает.
”То, что случилось, не может загладить никто”, — говорит отец одной из девочек, порнографическая фотография которой по-прежнему гуляет по смартфонам эстонских школьников.
Соседка доцента-расчленителя слышала последние слова жертвы
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Последний разговор убитой аспирантки и ее брата: подробности