15-летние подростки до смерти избили асоциала в Ыйсмяэ. Как это произошло?

Все началось с того, что 4 апреля 2019 года компания молодых людей выпила водки, после чего ночью устроила на крыше автобусной остановки в Ыйсмяэ дебош. Один из жителей соседнего дома, который вышел на улицу покурить, увидел это и решил призвать подростков к порядку.

Сначала показалось, что это ему удалось, но, когда мужчина уже развернулся, чтобы вернуться домой, его настиг удар кулаком в лицо. Нападавшего зовут Раннель и ему 15 лет. Именно у него дома компания пила водку, пока мать парня не выгнала нежеланных гостей. Отца у Раннеля лет, зато есть младшие братья и сестра. Материальное положение семьи плохое, а мать не пользуется у мальчика особым авторитетом, хотя он утверждает, что отношения у них хорошие.

В суде Раннель сказал, что мужчина, которого он ударил, казался угрожающим и держал руку в кармане. Также парень сказал, что ему нравится быть дерзким, потому что это круто.

После удара мужчину упал, а Раннель и его друзья начали без разбора бить его руками и ногами по телу и лицу. Мужчина пытался встать, но получал все новые удары. ”Хватит!” — сказал, наконец, кто-то из компании, и парни отправились к магазину Maxima Väike-Õismäe и продолжили употреблять спиртное.

Тем временем избитый мужчину пытался найти свои очки, но безуспешно. Зато он заметил полицейский микроавтобус и сообщил о случившемся. Молодых людей задержали.

По словам потерпевшего, самым жестоким из шайки был Карл. Ему тоже 15 лет. Он живет с матерью, но много времени проводит у тети. Деньги в семье есть, но мать пьет и парень ее не слушается. В суде Карл сказал, что по трезвости он совершенно другой человек, а в драки пускается, как правило, после употребления спиртного. Эпизод у остановки — не единственный в его жизни.

Убийство

Асоциал Райво проводил много времени перед магазином Maxima на Ыйсмяэ теэ, 46. Он любил сидеть там, пить, разговаривать с людьми. Карл и Райво также его знали. Когда на улице было более или менее тепло, он ночевал под балконом одного из расположенных поблизости домов. Камеры видеонаблюдения, установленные на здании магазина, показали, что вечером 19 августа Райво ушел оттуда в 22:04. Примерно через три часа он умер, точнее — был убит.