В декабре Харьюский уездный суд за закрытыми дверями вынес приговор несовершеннолетним, убившим бездомного, пишет Eesti Ekspress.
15-летние подростки до смерти избили асоциала в Ыйсмяэ. Как это произошло?
Все началось с того, что 4 апреля 2019 года компания молодых людей выпила водки, после чего ночью устроила на крыше автобусной остановки в Ыйсмяэ дебош. Один из жителей соседнего дома, который вышел на улицу покурить, увидел это и решил призвать подростков к порядку.
Сначала показалось, что это ему удалось, но, когда мужчина уже развернулся, чтобы вернуться домой, его настиг удар кулаком в лицо. Нападавшего зовут Раннель и ему 15 лет. Именно у него дома компания пила водку, пока мать парня не выгнала нежеланных гостей. Отца у Раннеля лет, зато есть младшие братья и сестра. Материальное положение семьи плохое, а мать не пользуется у мальчика особым авторитетом, хотя он утверждает, что отношения у них хорошие.
В суде Раннель сказал, что мужчина, которого он ударил, казался угрожающим и держал руку в кармане. Также парень сказал, что ему нравится быть дерзким, потому что это круто.
После удара мужчину упал, а Раннель и его друзья начали без разбора бить его руками и ногами по телу и лицу. Мужчина пытался встать, но получал все новые удары. ”Хватит!” — сказал, наконец, кто-то из компании, и парни отправились к магазину Maxima Väike-Õismäe и продолжили употреблять спиртное.
Тем временем избитый мужчину пытался найти свои очки, но безуспешно. Зато он заметил полицейский микроавтобус и сообщил о случившемся. Молодых людей задержали.
По словам потерпевшего, самым жестоким из шайки был Карл. Ему тоже 15 лет. Он живет с матерью, но много времени проводит у тети. Деньги в семье есть, но мать пьет и парень ее не слушается. В суде Карл сказал, что по трезвости он совершенно другой человек, а в драки пускается, как правило, после употребления спиртного. Эпизод у остановки — не единственный в его жизни.
Убийство
Асоциал Райво проводил много времени перед магазином Maxima на Ыйсмяэ теэ, 46. Он любил сидеть там, пить, разговаривать с людьми. Карл и Райво также его знали. Когда на улице было более или менее тепло, он ночевал под балконом одного из расположенных поблизости домов. Камеры видеонаблюдения, установленные на здании магазина, показали, что вечером 19 августа Райво ушел оттуда в 22:04. Примерно через три часа он умер, точнее — был убит.
В эту ночь Раннель и Карл приехали в Ыйсмяэ на последнем автобусе номер 42. Днем Карл купил в Maxima пол-литра водки. Парни выпили ее и направились в город, где продолжили пить. Вернувшись, они направились к Райво. Карл велел асоциалу ”валить на ***”, что тот и пообещал сделать. Подростки немного погуляли, а когда вернулись, то увидели, что Райво никуда не ушел. Тогда стали его бить ногами в область лица. Далее, судя по записи, Раннель вытащил мужчину из-под балкона, после чего жестокое избиение продолжилось. Подростки давили ногами кисти рук Райво, пытались поджечь ему волосы в области паха, прыгали на теле и светили в окровавленное лицо телефонным фонариком.
Позже они сказали, что не планировали нападать на Райво и хотели лишь пошутить.
В определенный момент подростки отправились в одну из квартир расположенного неподалеку дома, где после десяти часов вечера можно купить алкоголь. Там они провели два часа, после чего вернулись. На камерах видно, что они провели у трупа Райво три минуты и пошли к пруду, где продолжили пить до утра. Перед тем, как разойтись, они еще раз сходили к телу.
В 7:17 в центр тревоги поступает звонок от человека, который сообщает, что возле его дома лежит мужчина с окровавленным лицом. Через четыре дня подростков задерживают и оставляют под стражей. В феврале 2020 года их отпускают под электронное наблюдение, но Карл вскоре снова нарушает закон и оказывается за решеткой. Раннель ведет себя законопослушно.
Поскольку им обоим еще нет 18, более десяти лет тюрьмы им дать нельзя. В декабре 2020 года Харьюский уездный суд наказывает их за убийство (но не убийство при отягчающих обстоятельствах, как ходатайствовал прокурор) и Карл получает 7 лет и 4 месяца, а Раннель 7 лет и 2 месяца тюрьмы.
Защитники обвиняемых посчитали приговор слишком суровым и опротестовали его. До вступления в силу решения суда Раннель находится на свободе. Карл продолжает учебу в тюремной школе.