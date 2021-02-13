15 000 работников из сферы образования изъявили желание вакцинироваться от коронавируса

По словам советника по связям с общественностью Министерства образования и науки Лийзы Тагель, от общеобразовательных школ было получено почти 15 000 заявок на получение вакцин от коронавируса. Однако не все из изъявивших желание вакцинироваться являются учителями — в это число также входят другие сотрудники, которые подвержены возможному заражению Covid-19 в школьной среде.

По состоянию на вчерашний день, заявки на получение вакцин подали 85% общеобразовательных школ Эстонии.

Тагель подчеркнула, что это не окончательные данные, так как у школ была возможность обновить списки.

”Те люди, которые не уведомили своего работодателя о желании получить вакцину в числе первых, нельзя приравнивать к отказавшимся. Поэтому рано еще давать оценки тому, сколько работников из сферы образования желают вакцинироваться", — говорит Тагель, которая обращает внимание на то, что некоторым людям нужно немного больше времени для принятия решения.

При этом представитель министерства добавляет, что этих людей не следует подвергать давлению, чтобы они приняли решение. "Вакцинация в Эстонии является добровольной, и каждый может принять осознанное решение, если считает, что у него достаточно информации”, — отмечает она.

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