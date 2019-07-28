"14 часов в сутки и до 4 утра". Строитель из Украины рассказал, в каких условиях работают его земляки в Эстонии

- Зачем они вам? Мы работаем без них.

Понимая свою правоту, Александр настаивал:

- Ребята, так не должно быть!

- Ты ничего не понимаешь! Мы со всеми работаем без трудового договора.

- А ты понимаешь, что по закону Эстонской Республики, если я проработал день-два, то трудовой договор считается заключенным автоматически?

Работодатель как отрезал:

- Много ты знаешь!

Когда отговорки работодателя им надоели, они вшестером написали заявление в полицию по факту мошенничества на том основании, что им не оформляют документы на работу. Со стороны полиции украинцы не ощутили никакого предвзятого отношения. Хоть заявление не приняли в тот же день, но, согласно процедуре, попросили его отсканировать и прислать на электронную почту.

В Facebook Александр и его товарищи списались с местными земляками в группе ”Украинцы в Эстонии” и связались с украинской диаспорой. Так они узнали, что здесь это массовая проблема, когда местный работодатель прибегает к обману и не оформляет рабочую визу. Через два с половиной месяца люди вынуждены уезжать. К тому же людей обманывали, как минимум, на зарплату за последний месяц.

После того как налоговая и полиция приняла заявления, договоры все же привезли. Но когда рабочие нашли переводчика, оказалось, что это договоры подряда, а не трудовые. Тогда они попросили, чтобы директор написал собственноручно, что не имеет к ним никаких претензий. Договоры закрыли. С рабочих по второму разу сняли пошлину в 48 евро — на сей раз украинский посредник. На этом рабочие рассчитались с посредником и местным работодателем и ушли в другую фирму. Но там ситуация оказалось не лучше.

Мошенничают эстонцы и украинцы

В мошенничестве с работниками из Украины замешаны как эстонские фирмы, так и украинские, которые выступают в роли посредников при трудоустройстве. Они обещают почасовую оплату, бесплатное жилье, доставку на работу. Но платят 5, а то и 4 евро в час на тяжелой работе, как, например, на железобетонном заводе. К местным заводам претензий нет — они с поставщиками рабочей силы рассчитываются в полном объеме и вовремя.

Александр рассказал, что из Украины пришла еще одна практика. Фирмы-посредники при подписании договора с работником сразу же требуют написать заявление об увольнении по собственному желанию, но без указания даты. Понятно, для чего это делается. Когда захотели, тогда и уволили. Сразу говорят, что больничный не оплачивают, хотя по закону должны это делать. За переработку не платит практически никто, избегают этого любыми способами.

Со слов Александра, его зарплата согласно договору за минувший год составляла ”чистыми” 961 евро с копейками. Это при полноценном 8-часовом рабочем дне. С переработками получалось больше. Александр говорит, что ему начислили зарплату плюс аванс, которым он не являлся. У него набегало по 240 — 250 часов, потому что рабочие выходили на работу во вторую смену и работали по 12-14 часов в день — до 3-4 утра.

Работодатель не верил. Мол, такого быть не может, все работают по 8. Когда попросили выдать машину, чтобы возвращаться после работы, им отказали. А Панькову предложили самому купить себе машину.

Все делалось так, чтобы рабочие поняли — они здесь никто! На их звонки, смс не отвечали. В WhatsApp и Viber тоже.

С рабочей формой отдельная история. Со слов Александра, после первой же стирки она стала чуть ниже колена. Диалог (по памяти) с работодателем:

-Потерпи немножко, я тебе другую привезу.

-Когда?

-Не знаю. Через пару недель.

-Ты знаешь, родной, может тебя на пару недель поставить работать на бетонный стол? Когда ты работаешь на вибростоле, то тебе летит бетон на голые ноги. Давай, давай, родной! Что мешает тебе пройти 100 метров и купить новую рабочую форму здесь?

В ноябре фирма, где работал Паньков, записала всех на прием в Департамент полиции и погранохраны на продление рабочей визы. Александр позвонил в консультацию миграционной службы, и там ему посоветовали не подавать документы, а повременить до декабря, иначе он попадет под действие старых квот, так называемый коридор. В этом случае пришлось бы выезжать на 90 дней, а это потеря в деньгах. А после того как некоторые рабочие все же подали в ноябре на продление визы, руководство стало завозить новых работников, но с зарплатой уже не 5 евро в час, а 4.