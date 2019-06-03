135 лет эстонскому триколору! Во вторник пройдет торжественная церемония поднятия флага

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций. Также будут присутствовать группы защитников флага разных обществ, объединений и школ

Выступят оркестр Оборонительных войск и хоры Эстонского общества Женского хорового пения и таллиннских школ. В исполнении хоров прозвучат произведения ”Hoia, Jumal, Eestit” (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и ”Eesti Lipp” (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).

Вход на башню Длинный Герман будет открыт с 15:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.

День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый триколор был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в церкви Отепя. В этом году со дня освящения флага прошло 135 года.