03.06.2019, 10:05

135 лет эстонскому триколору! Во вторник пройдет торжественная церемония поднятия флага

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SinimustvalgeFoto: Priit Simson

Во вторник, 4 июня, эстонскому триколору исполнится 135 лет. По этому поводу Рийгикогу и Общество эстонского флага приглашают всех желающих на торжественную церемонию поднятия флага, которая начнется в 7:00 у подножия башни Длинный Герман в Губернаторском саду. С 15:00 до 19:00 все желающие смогут посетить башню.

При музыкальном сопровождении гимна Эстонской Республики флаг будут поднимать представители фонда ”Праздник песни и танца”, Института эстонского языка и Гимназии Густава Адольфа.

С речью выступят спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма.

По случаю Дня флага Эстонию поприветствует президент Общество датского флага Эрик Фаге-Педерсен. В этом году государственные флаги Эстонии и Дании отметят соответственно свою 135-ю и 800-ю годовщину.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций. Также будут присутствовать группы защитников флага разных обществ, объединений и школ

Выступят оркестр Оборонительных войск и хоры Эстонского общества Женского хорового пения и таллиннских школ. В исполнении хоров прозвучат произведения ”Hoia, Jumal, Eestit” (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и ”Eesti Lipp” (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).

Вход на башню Длинный Герман будет открыт с 15:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.

День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый триколор был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в церкви Отепя. В этом году со дня освящения флага прошло 135 года.

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