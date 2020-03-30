130 добровольцев готовы помочь изучающим эстонский язык

Всем желающим практиковаться 1-2 раза в неделю в разговорном эстонском языке учителя домов эстонского языка Фонда интеграции помогают связаться с эстоноязычными менторами, с которыми посредством электронных каналов можно беседовать на эстонском языке на разные бытовые темы. Контакты с менторами устанавливаются в числе прочего на основе общих интересов, которые как менторы, так и изучающие язык указывают в регистрационной форме.

Некоторые менторы готовы также предложить свою помощь в эстонском языке родителям, чьи дети учатся в школе с эстонским языком обучения, но чей уровень владения языком не позволяет им в необходимой мере поддержать своих детей в учебе.

Зарегистрироваться для прохождения практики под руководством ментора можно на русскоязычном сайте Фонда интеграции.

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