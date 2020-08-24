13 депутатов Рийгикогу не подписали заявление в поддержку демократии и гражданского общества в Беларуси

13 депутатов документ не подписали. Это: Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), Пеэтер Эрнитс (EKRE), Калле Грюнтхал (EKRE), Хелле-Мооника Хельме (EKRE), Калев Калло (Центристская партия), Керт Кинго (EKRE), Сийм Кийслер (Isamaa), Игорь Кравченко (Центристская партия), Алар Ланеман (EKRE), Оудекки Лооне (Центристская партия), Урмас Рейтельман(EKRE), Михаил Стальнухин (Центристская партия) и Яак Валге (EKRE).

Лооне сказала Delfi, что в последние находится в постоянных разьездах и делами Рийгикогу не занималась, но подчеркнула, что, безусловно, осуждает любое проявление силы в отношении мирных протестующих. Как член парламента она не хочет вставать ни на чью сторону и верит, что народ Беларуси способен сам ”разрешить свои внутренние политические проблемы, восстановить мир и найти такую власть, которую избрал он сам”.

Керт Кинго аргументировала отсутствие свой подписи тем, что в этом не было необходимости. ”Я знала, что все равно 21 подпись имеется, чтобы можно было созвать внеочередное заседание. Это не было выражением свой позиции”, — сказала она Delfi и добавила, что, конечно же, она против насильственного вмешательства в выборы и против любого насилия в целом.

У остальных депутатов из списка получить комментарий не удалось. Хелле-Мооника Хельме хоть и взяла трубку, но отказалась говорить с Delfi. Сийм Кийслер попросил перезвонить вечером, так как сейчас находится за границей.