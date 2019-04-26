12 лет Бронзовой ночи. Как это было

Бронзового солдата огородили ФОТО



Сегодня утром началась подготовка к проведению идентификации военных захоронений на Тынисмяги. Затем начнутся раскопки и работа по установлению личности и числа захороненных.

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Бронзового солдата поглотила гигантская палатка



Сегодня после обеда Бронзовый солдат на Тынисмяги и зеленая зона перед монументом были покрыты гигантской палаткой.

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Руководитель Äripäev пояснила канадскому радио ситуацию с Тынисмяги



В редакцию Äripäev в пятницу вечером обратились из канадского радио Canadian Brodcasting Corporation (CBC) и попросили разъяснить, что же в Эстонии происходит.

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Бронзового солдата перенесут на кладбище

к 8 мая



Министр обороны Яак Аавиксоо заявил, что перенесенный с Тынисмяги памятник будет открыт 8 мая на Воинском кладбище на Фильтри теэ.

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Паэт призвал российские СМИ к объективности

Marko Mumm



По словам министра иностранных дел Урмаса Паэта, бесчинствовавшие в последние дни в городах Эстонии погромщики сами явились жертвами, поскольку получали информацию из русскоязычных необъективных источников.

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Фигура Бронзового солдата

установлена на Военном кладбище



30 апреля во второй половине дня фигура Бронзового солдата, перенесенная с Тынисмяги, была установлена на Военном кладбище на Фильтри теэ.

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Бронзовый солдат уже на новом месте



Сегодня журналистам продемонстрировали установленный на новом месте памятник бронзовый солдат.

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Митрополит осудил правительство и хулиганов

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Митрополит таллиннский и всея Эстонии, председатель синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата обратился к эстонскому обществу с воззванием, осудив непродуманные действия властей и бесчинства хулиганов.

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Бронзовый солдат не поврежден



Министерство обороны опровергает любые спекуляции о том, что в промежуточный период фигура Бронзового солдата была распилена или пострадала от каких-либо иных действий, сообщает пресс-служба правительства.

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Компромисс возможен, если следовать здравому смыслу



События последних дней показали, что все жители Эстонии оказались заложниками своих убеждений. Бескомпромиссность не может быть силой, ведущей к разрешению конфликта. Наверняка, большинство людей это прекрасно понимает. Однако чересчур много политических сил, как в Эстонии, так и за рубежом, которые стремятся на костях павших сплясать политический гопак. Я призываю людей к человечности и спокойному разрешению ситуации. Призываю не поддаваться на политические провокации и не дразнить полицию, так как это лишь приведет к новым жертвам.

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Памяти павших будьте достойны!



Вчера люди несли цветы к установленному на новом месте памятнику. К вечеру многострадальный Бронзовый солдат буквально утопал в цветах. Сколько же их будет 9 мая? Вот только как будут добираться ветераны до этого отдаленного места…

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Президент обратился к народу



Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес обратился к народу с призывом к примирению, указывая на то, что, несмотря на последние события, примирения достичь удастся.

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Ансип выступил в Рийгикогу



Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип выступил сегодня перед парламентом с речью, в которой призвал к единению и совместной работе во имя общего будущего. Delfi публикует полный неофициальный перевод речи.

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Ильвес: История с Бронзовым солдатом закончилась