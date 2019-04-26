12 лет Бронзовой ночи. Как это было
Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку: как это было.
Сегодня — 12 годовщина Бронзовой ночи и переноса монумента Воину-освободителю с Тынисмяги на Военное кладбище на Фильтри теэ. Мы подготовили для вас подборку: как это было.
Комментируя мнение руководителя проекта Первого Балтийского Канала Вадима Белобровцева, опубликованного в Eesti Päevaleht 13 апреля под названием «Бронзовый солдат и красные флаги», я намеренно использую термин «Тынисмяэские русские», поскольку хочу искренне верить, что автор прав в том, что подход к проблеме бронзового солдата не зависит от этнического происхождения человека.
В конце минувшей недели правительство начало активную подготовку к началу раскопок на Тынисмяги. Правда, производилось это почему-то не с помощью юристов, историков и других специалистов, а через средства массовой информации. В результате у наблюдателей периодически возникало ощущение, что главной целью всей этой "подготовки" является подогревание общественного мнения — чтобы никому не показалось, что Бронзовый солдат на самом деле может спокойно оставаться на своем месте.
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Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип сегодня в эфире "Радио 4" сообщил, что раскопки на Тынисмяги начнутся "в ближайшие дни" и пообещал, что после обнаружения и переноса останков советских солдат на Военное кладбище Бронзовый солдат отправится туда же навечно, пишет Postimees.
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Сегодня утром началась подготовка к проведению идентификации военных захоронений на Тынисмяги. Затем начнутся раскопки и работа по установлению личности и числа захороненных.
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Сегодня после обеда Бронзовый солдат на Тынисмяги и зеленая зона перед монументом были покрыты гигантской палаткой.
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В редакцию Äripäev в пятницу вечером обратились из канадского радио Canadian Brodcasting Corporation (CBC) и попросили разъяснить, что же в Эстонии происходит.
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Министр обороны Яак Аавиксоо заявил, что перенесенный с Тынисмяги памятник будет открыт 8 мая на Воинском кладбище на Фильтри теэ.
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По словам министра иностранных дел Урмаса Паэта, бесчинствовавшие в последние дни в городах Эстонии погромщики сами явились жертвами, поскольку получали информацию из русскоязычных необъективных источников.
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30 апреля во второй половине дня фигура Бронзового солдата, перенесенная с Тынисмяги, была установлена на Военном кладбище на Фильтри теэ.
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Сегодня журналистам продемонстрировали установленный на новом месте памятник бронзовый солдат.
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Митрополит таллиннский и всея Эстонии, председатель синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата обратился к эстонскому обществу с воззванием, осудив непродуманные действия властей и бесчинства хулиганов.
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Министерство обороны опровергает любые спекуляции о том, что в промежуточный период фигура Бронзового солдата была распилена или пострадала от каких-либо иных действий, сообщает пресс-служба правительства.
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События последних дней показали, что все жители Эстонии оказались заложниками своих убеждений. Бескомпромиссность не может быть силой, ведущей к разрешению конфликта. Наверняка, большинство людей это прекрасно понимает. Однако чересчур много политических сил, как в Эстонии, так и за рубежом, которые стремятся на костях павших сплясать политический гопак. Я призываю людей к человечности и спокойному разрешению ситуации. Призываю не поддаваться на политические провокации и не дразнить полицию, так как это лишь приведет к новым жертвам.
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Вчера люди несли цветы к установленному на новом месте памятнику. К вечеру многострадальный Бронзовый солдат буквально утопал в цветах. Сколько же их будет 9 мая? Вот только как будут добираться ветераны до этого отдаленного места…
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Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес обратился к народу с призывом к примирению, указывая на то, что, несмотря на последние события, примирения достичь удастся.
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Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип выступил сегодня перед парламентом с речью, в которой призвал к единению и совместной работе во имя общего будущего. Delfi публикует полный неофициальный перевод речи.
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Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в своем сегодняшнем заявлении подчеркнул, что сага с бронзовым солдатом ушла в прошлое и никому не будет позволено поссорить между собой эстонцев и русских.
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В конфликте вокруг Бронзового солдата Евросоюз встал на сторону Эстонии. На заседании в среду Еврокомиссия потребовала обеспечить безопасность эстонского посольства в Москве. Правда, о том, чтобы по просьбе Таллина перенести саммит Россия — ЕС в Самаре, не было и речи.
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Начавшаяся 26 апреля 2007 года операция Андруса Ансипа по снятию с Тынисмяги Бронзового солдата повлекла за собой крупнейшие в новейшей истории Эстонии беспорядки. Eesti Ekspress расследовал: кто хотел убрать памятник? Чего добивалась Партия реформ? Кто был против переноса памятника? О чем предупреждали спецслужбы? Как было принято решение о снятии памятника? Что происходило ночью в кризисном центре? Чем занималось правительство? Как Сависаар упустил свой шанс?
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Наверно, я чего-то не понимаю. В риторике Андруса Ансипа. И мобилизованного им Яака Авиксоо. Они говорили, что могилы на Тынисмяги раскопают. И останки перевезут. На военное кладбище. Надгробие поместят там же. Дело долгое. На месяцы.
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Народ Эстонии стал заложником большой политической игры, а его правительство действует по предварительной договоренности и по заранее намеченному плану, в котором Бронзовый солдат выступает в роли залпа с крейсера Аврора.
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Ассоциация транзита подготовила меморандум, в котором рисует будущее в сугубо черных тонах, пишет Eesti Ekspress.
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Фирма Mosaic, принадлежащая менеджеру по маркетингу кондитерской фабрики Kalev Алару Пинку, подала ходатайство о регистрации на свое имя торговой марки "Бронзовый солдат", пишет Eesti Ekspress.
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Это не провокация и не нанесение кому-либо обид. Это здравый смысл и спокойная оценка происшедшего. Выключите эмоции и просто вдумайтесь.
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Утверждают, что перенос Бронзового солдата обошелся примерно в четыре миллиона, причем предложение министерства обороны приняла лишь четвертая фирма: три первые не захотели взяться за эту работу, несмотря на высокие ставки, пишет SL Õhtuleht.
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Теперь, когда Бронзовый солдат стоит на кладбище, утопая в цветах, премьер-министр Андрус Ансип для большой части эстонцев превратился в кумира, огромная же часть русских его возненавидела.
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В Кохтла-Ярве на площади возле торгового центра "Вирула" в пятницу открылась трехдневная ярмарка, посвященная предстоящему Дню матери. На нее съехались торговцы со всей Эстонии.
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Благие призывы к диалогу общин, сохранению гражданского мира и гражданского общества, пополнению Kaitseliit, доносам друг на друга, "отмазки" мэра Таллинна, риторика правительства и президента Эстонской Республики, лозунги, призывающие к restitutio ad integrum на холме Тынисмяги — все это признаки сильного испуга. Государство испугалось. Те, кто напугал его, к сожалению, сильно испугались сами. Арест Линтера и "ужасы" D-терминала не прошли для них бесследно.
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…Известный психиатр Юри Эннет старательно выводит на бумаге два пересекающихся круга. В центре образуется общее для обоих пространство.
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23 мая на военном кладбище началось строительство плитняковой стены, которая встанет за памятником, перенесенным туда 30 апреля.
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