"110 000 мало. Дайте больше!" Читатели RusDelfi негодуют оттого, что Эстония будет помогать американскому Мэриленду

Публикуем лучшие комментарии. Пунктуация и орфография авторов сохранены.

Артур Кранкалс

Ну Греции ещё куда ни шло, но штатам, которые тратят на перевороты и оборону триллионы долларов... Совсем охренели.

Veera Hurckmans

Артур Кранкалс Greki puskai rabotaiut,im nehren pomogat, oni lenivie leto lezhat na solnse pocemu to Portugal i Spanie ne sprashivaiut deneg potomu cto ludi rabotaiut a greki lenivie.

Mare Paun

А что слабо детям реанимобиль купить? А то все ждут, когда простой народ пожертвует свои гроши. Зла не хватает.

Anna Bergman

Не слабо шикануть за счёт детей,пенсионеров и малоимущих!?😔 Зарплаты по 5-7 тыс., пенсии по 5 тыс.,сумасшедшие компенсации ( даже если не справился!),а также - поддержка других стран,государств!🤔 Кошмар! Живи спокойно страна...

Inga Tukk

В стране задница полная, зп сокращены у людей до самого минимума,всё закрывается почти и не только в старом городе,потому как банкроты,сокращения по всей республике,а правительству хоть бы хны,всё пофигу и плевать они хотели с большой калоши.Конечно,всем поможем,особенно Америке,по другому никак,авось где то зачтётся,галочку поставят..идиоты

Julia Ko

puskai so svoih ZP sobirajut i zertvujut skolko ygodno, kak eto pomozet ziteljam v eto vremja?!

Aleksandr Ag

Медианный доход одной семьи в штате Мэриленд - 80 000 долларов в год. В Эстонии - 19 000....

Игорь Мазница

"по моему ты болен" (С) м.ф. Малыш и Карлсон

Александра Федосеева

Своим гражданам больничный оплачивать боязно,а вдруг обманут на пару сотен.

Igor Filippov

Капля в море, даже смешно / позорно как то 🤪

Veera Hurckmans

Mda gospoda,vi ce naverno ot kovid postradali,s golovoi ne bse b porjadke? blin ludi bolnicnii s kakovo dnja to est besplatno sidjat doma a vi etim tolstolobikam dengi poshlete nu tocno uma netu

Александр Ехвик

На выборы больше не нагой, обман моих ожиданий

Aleksei Selivanov

Эстонию люблю , но политики тут тютю

Dmitri Gavrilov

110 мало , дайте больше

Anna Randla

Мало того, что мы помогаем ВПК США, закупая всякую хрень , мы еще и деньги выделяем... просто , так ...((( Что, это ? (((( Зачем помощь самой богатой стране мира ? 🙄🙄😡