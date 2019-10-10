11-летний мальчик держит в страхе всю школу. Родители проблемы не видят и "террор" продолжается(60)
11-летний мальчик из Пярну за три года учебы несчетное количество раз нападал на других учеников и учителей, пишет Eesti Ekspress.
11-летний мальчик из Пярну за три года учебы несчетное количество раз нападал на других учеников и учителей, пишет Eesti Ekspress.
Февраль 2019 года. Ученик четвертого класса Альберт (имя изменено) после урока физкультуры называет одноклассника негром. Тот отвечает, что если Альберт видит в помещении негра, то он дальтоник. Альберт снимает штаны и бросает их в лицо однокласснику. Тот берет штаны и со словами ”проветрим” засовывает их в оконный проем. Альберт нападает.
В это время в раздевался находятся и ученики пятого класса. Один из них занимается борьбой. Он валит Альберта на пол. Мальчик ростом ниже Альберта, поэтому тот выкрикивает, что ”не позволит каждой жабе валить его на пол”. Начинается драка. Ученики зовут учителя физкультуры, который требует прекратить. Альберт не слушается, бьет его руками и ногами и убегает. Учитель следует за ним. Альберт поворачивается, хватает его за кофту и начинает бить ногами. При этом грозится убить того ученика, который повалил его в раздевалке. Прибывает классная руководительница Альберта и заводит ему руку за спину. Альберт кричит, требует освободить руки и бьет ее ногами по коленям. Не обходится и без угроз убийством.
Мальчика передают подоспевшему на подмогу заведующему учебной частью, но Альберт его тоже не слушается и дерется. Классный руководитель набирает номер матери мальчика, но тот пытается укусить ее за руку, в котором она держит телефон, и выбить аппарат. В последующие 35 минут учителя вынуждены силой удерживать парня, чтобы больше никто не пострадал.
Позже выяснится, что у классной руководительницы разрыв мениска и ей нужна операция и восстановительное лечение.
Этот инцидент далеко не первый и не последний. Мальчику неоднократно вызывали в школу полицию, а также скорую. Проблемы начались с самого первого класса.
"С ним никогда не знаешь, когда выстрелит”, — говорит один из сотрудников школы.
Родители при этом проблемы не признают, поэтому у школы руки связаны. Все, что можно сделать по закону (три раза в год назначить обучение на дому, снижать оценки за поведение, делать замечания, запретить ездить на экскурсии без родителей), она делает, но не более.
В апреле этого года Альберту все же проводят в Вильянди диагностику для определения пригодности к обучению в коллективе. По заверению родителей, психиатры признают его пригодным. Школа без согласия родителей проверить этот вердикт не имеет права, поэтому мальчик возвращается.
После возвращения поведение Альберта не меняется, и классная руководительница решает, что так дальше продолжаться не может и обращается в полицию в связи с инцидентом, в ходе которого ей повредили колено. ”Это был далеко не единичный случай. Этих случаев было так много, что, когда ученики заканчивали третий класс, мое здоровье было серьезно подорвано и я думала бросить профессию”, — говорит она.
Этим летом полиция сообщила об отказе в возбуждении дела. Несмотря на то, что мальчик признал свою вину, и по его словам, ударов было даже больше, чем посчитал учительница, в связи с его возрастом возбудить дело не представляется возможным.
В сентябре мальчик снова пришел в школу. Семь его одноклассников за лето решили перейти в другое образовательное учреждение.
Драки с учениками и учителями продолжаются.
"Школа придирается. Мой сын — веселый, оптимистичный и открытый человек. На самом деле в этом классе четыре проблемных ребенка. Мой сын — всего лишь один из них”, — комментирует мама мальчика.
Она говорит, что во многих конфликтах зачинщиком является кто-то другой, а не ее сын. По ее словам, в семье и со знакомыми он так себя не ведет. Она по-прежнему придерживается мнения, что Альберт должен учиться в обычном классе. По ее словам, никто из специалистов, которых они посещали, не сказал, что обучение ребенка непременно должно происходить в какой-то иной форме. Они говорят, что социальная среда идет ему только на пользу.
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