11-летний мальчик держит в страхе всю школу. Родители проблемы не видят и "террор" продолжается

Февраль 2019 года. Ученик четвертого класса Альберт (имя изменено) после урока физкультуры называет одноклассника негром. Тот отвечает, что если Альберт видит в помещении негра, то он дальтоник. Альберт снимает штаны и бросает их в лицо однокласснику. Тот берет штаны и со словами ”проветрим” засовывает их в оконный проем. Альберт нападает.

В это время в раздевался находятся и ученики пятого класса. Один из них занимается борьбой. Он валит Альберта на пол. Мальчик ростом ниже Альберта, поэтому тот выкрикивает, что ”не позволит каждой жабе валить его на пол”. Начинается драка. Ученики зовут учителя физкультуры, который требует прекратить. Альберт не слушается, бьет его руками и ногами и убегает. Учитель следует за ним. Альберт поворачивается, хватает его за кофту и начинает бить ногами. При этом грозится убить того ученика, который повалил его в раздевалке. Прибывает классная руководительница Альберта и заводит ему руку за спину. Альберт кричит, требует освободить руки и бьет ее ногами по коленям. Не обходится и без угроз убийством.

Мальчика передают подоспевшему на подмогу заведующему учебной частью, но Альберт его тоже не слушается и дерется. Классный руководитель набирает номер матери мальчика, но тот пытается укусить ее за руку, в котором она держит телефон, и выбить аппарат. В последующие 35 минут учителя вынуждены силой удерживать парня, чтобы больше никто не пострадал.

Позже выяснится, что у классной руководительницы разрыв мениска и ей нужна операция и восстановительное лечение.

Этот инцидент далеко не первый и не последний. Мальчику неоднократно вызывали в школу полицию, а также скорую. Проблемы начались с самого первого класса.

"С ним никогда не знаешь, когда выстрелит”, — говорит один из сотрудников школы.