11 апреля в в Хааберсти пройдет "Правовая аптека"

Правовая помощь будет оказываться в зале 3-го этажа с 10 до 14 часов по вопросам нотариальных сделок, наследственного права, семейного права, алиментов на детей, прожиточных пособий, трудового договора, исполнительного производства, банкротства физических и юридических лиц, обращения в суд, требований к исковым заявлениям, ускоренного производства по платежным обязательствам, общения и оформления документов для местных самоуправлений и государственных органов, прав потребителя и обжалования их нарушений, квартирных товариществ, договорного и обязательственного права.

Консультации даются на эстонском и русском языках без предварительной регистрации — в порядке живой очереди.