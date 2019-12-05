100 лет со дня начала мирных переговоров в Тарту отметили зажжением свечей

«Зажжением мемориальных свечей в местах рождения и на могилах участников мирной делегации мы хотим отметить столетие со дня начала тартуских мирных переговоро, – сказал председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо. - Если основной фокус празднования 100-летней годовщины Тартуского мирного договора будет в феврале на Тарту, то сегодня в честь начала переговоров мероприятия пройдут в Таллинне и в местах рождения членов мирной делегации».

В мирных переговорах с Советской Россией от Эстонской Республики участвовали члены учредительного собрания Яан Поска, Антс Пийп, Майт Пюйман и Юлиус Сельямаа, а также генерал-майор генерального штаба Яан Соотс. Их подписи и стоят под Тартуским мирным договором. «Тартуский мир стал возможным только благодаря конкретным людям, работе этой мирной делегации. Роль этих людей в истории появления Эстонской Республики трудно переоценить – благодаря им сейчас мы живем в стране, которой уже больше ста лет», – сказал Тоомас Кихо.

Столетие со дня начала мирных переговоров отмечали в доме Поска в Таллинне (ул. Яана Поска, 8) торжественным уроком истории.

100-й день рождения Эстонской Республики празднуется с апреля 2017 года по февраль 2020-го, когда исполнится 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора между Эстонской Республикой и Советской Россией.