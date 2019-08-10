100 дней правительства. Сглаживание заявлений EKRE, но не только

Внешняя политика. Раньше премьер-министр, министр иностранных дел и министр обороны были теми, кто формировал внешнюю политику правительства и представлял Эстонию в мире. В нынешнем правительстве эту роль с ходу на себя взяли министр внутренних дел и министр финансов. Если до сих пор Эстония равнялась, скорее, на Северные страны, то теперь мы берем пример со стран бывшего восточного блока. Как видно, сегодняшние Польша, Венгрия и Чехия намного ближе нынешнему правительству, чем Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания, представляющие общество благополучия. И это — абсолютно логичный выбор, если целью является ослабление Евросоюза, поскольку от Северных стран в борьбе за более слабую Европу нет никакого толку. Нет от Северных стран пользы и в том случае, если хочется поделиться с британцами опытом выхода из Европейского (читай: Советского) союза. В этом направлении за сто дней были предприняты целенаправленные, мощные шаги.

Финансовая политика. В этой сфере всегда нужно находить компромиссы. Поскольку людям присуще откладывать сложный выбор, принятие решений затягивается. Нынешнее правительство было весьма конкретным. До выборов обещали повысить финансирование науки и развития до 1 процента ВВП и понизить акциз на алкоголь. Поскольку на все денег не хватило, то решили, что алкоголь важнее. Быстрое и четкое решение, никаких долгих обсуждений и исследований.

Политика предпринимательства. Министр внешней торговли не может одновременно находиться и в Эстонии, и за рубежом, не может в одно и то же время говорить и по-эстонски, и по-английски. Нужно делать выбор. И снова выбор был оперативным и конкретным — нужно быть в Эстонии и говорить по-эстонски.

Политика образования. Уже долгое время актуальной является дискуссия о том, что слишком большое количество университетов в Эстонии не позволяет обеспечить высочайший уровень науки. Сегодняшнее правительство уже предприняло первые шаги и подняло вопрос, нужно ли предлагать в Таллинне высшее образование с сельскохозяйственным уклоном. Конокрадов, скорее, нужно обучать в другом месте.

Политика в сфере культуры. Юбилейный праздник песни вызвал у многих негодование, поскольку Певческое поле не смогло вместить всех пришедших, и тысячи человек остались без билета. И снова на помощь поспешил министр внутренних дел, что само по себе логично, ведь возмущенные народные массы — это забота в первую очередь как раз таки главы МВД. И чтобы на следующих певческих праздниках места было намного больше, он назвал поющую революцию массовой истерией.

Итоги. Новое правительство по целому ряду вопросов действовало оперативно, конкретно и мощно. Однако во многих сферах, например, в социальной и региональной политике, здравоохранении, окружающей среде и сельском хозяйстве правительство засветиться еще не успело. Боюсь, что это только вопрос времени.