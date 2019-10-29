10 ВОПРОСОВ: В модельном бизнесе все через постель? Сколько можете не есть? Как стать красивой? Отвечает Миссис Европа из Таллинна Виталий Бесчастный vitali.bestsastnoi@delfi.ee EST

Героем передачи RusDelfi стала Людмила Карпикова из Таллинна. Она выиграла титул "Миссис Европа 2019". Теперь конкурс красоты впервые пройдет в Эстонии. Смотрите, как она ответила на 10 подозрительно простых вопросов.