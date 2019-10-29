29.10.2019, 08:50
10 ВОПРОСОВ: В модельном бизнесе все через постель? Сколько можете не есть? Как стать красивой? Отвечает Миссис Европа из Таллинна(2)
эксклюзив rusDelfi
Героем передачи RusDelfi стала Людмила Карпикова из Таллинна. Она выиграла титул "Миссис Европа 2019". Теперь конкурс красоты впервые пройдет в Эстонии. Смотрите, как она ответила на 10 подозрительно простых вопросов.
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