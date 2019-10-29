29.10.2019, 08:50

10 ВОПРОСОВ: В модельном бизнесе все через постель? Сколько можете не есть? Как стать красивой? Отвечает Миссис Европа из Таллинна

эксклюзив rusDelfi
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST

Героем передачи RusDelfi стала Людмила Карпикова из Таллинна. Она выиграла титул "Миссис Европа 2019". Теперь конкурс красоты впервые пройдет в Эстонии. Смотрите, как она ответила на 10 подозрительно простых вопросов.

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