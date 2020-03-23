10 рекомендаций после первой недели э-обучения

При помощи технологов образовательного процесса HITSA суммировала опыт школ по результатам первой недели э-обучения. Что удалось хорошо, а что вызвало проблемы? Своим опытом поделились учителя со всей Эстонии.
Наблюдения учителей в отношении э-обучения:
Гибкость требуется как от учеников, так и от учителей: ”Учителя должны быть уравновешены и учитывать различные способности детей, поскольку нынешняя ситуация на обычную школьную совсем непохожа. Руководителям школ я также советую проявлять гибкость в отношении учителей. Следует учитывать, что все преподаватели обладают разными навыками использования электронных средств”, — рекомендует Майбритт Куускмяэ из Пярнуской гимназии для взрослых.
Виртуальная учительская и поддержка родителей: ”Виртуальную учительскую наша школа организовала в Messenger. Первые отзывы родителей показывают, что понедельничный шок отступил, — рассказала Рийн Саадъярв из школы Пухья. — Эстонские родители хорошо знают способности своих детей и являются отличными партнерами для школы. План на следующую неделю включает видео-встречи с учениками на уроках языка, а также видео-инструктаж по математике”.
Учитывайте нагрузку на учеников и используйте возможности видео: ”В Stuudium мы включили функцию, которая показывает учителю, дающему ребенку домашнее задание, другие задания этого ученика, что позволяет учитывать существующую нагрузку, — описала Диана Вескимяги опыт Пярнуской ваналиннаской школы. — Я также рекомендую всем попробовать общение по видео. Традиционно ежедневно в 10:00 у нас состоится перерыв на кофе для учителей — теперь он же происходит в виртуальной учительской”.
Совет найдется в Домашнем диги-кафе: ”Наша виртуальная учительская расположена в Google Hangouts, а также по вторникам и пятницам весь учительский коллектив встречается на видео-собраниях, — рассказала Айми Йыэсалу из Гимназии Пылва. — Для поддержки учителей мы создали и ”Домашнее диги-кафе” — документ в Google Drive, куда за консультацией можно обратиться и в письменном виде”.
10 советов школам по результатам первой недели э-обучения:
- Подумайте, какие каналы общения работали лучше всего, что продолжать использовать, а от чего отказаться. Избегайте дублирования каналов связи.
- Определите учителей и учеников, которые нуждаются в помощи. Позвоните, если не можете связаться онлайн. Важно, чтобы никто не чувствовал себя забытым!
- Пересмотрите организацию учебного процесса, объемы работы, сроки и планы уроков. Например, если дети работают на уроке, домашняя работа — это уже слишком много. Ищите гибкие решения.
- Ищите возможности для сотрудничества — например, учителя-предметники могут готовить уроки вместе.
- Пересмотрите роли в своей школе. Члены школьного коллектива, которые не дают уроков — библиотекарь, заведующий учебной частью, руководитель по интересам и прочие — могут поддержать учебный процесс чем-то еще.
- Обсудите ситуацию с координатором по работе с детьми с особыми потребностями и психологом. Как проходят занятия в небольших классах, какие существуют возможности общения посредством видео-каналов, установите правила домашнего обучения.
- Благодарите, мотивируйте и хвалите свой школьный коллектив. Держитесь вместе! Виртуальная учительская и веб-мероприятия для учеников сплачивают коллектив и создают позитивный настрой.
- Ищите баланс между цифровым обучением и учебой ”без экрана”. Цифровые инструменты помогают передавать информацию, поддерживать общение, иногда выполнять различные учебные задания и проводить совместные обсуждения. Важно найти баланс между обучением посредством экрана и без экрана. Дистанционное обучение — это не только использование цифровых инструментов и э-обучения.
- Смело обращайтесь за советом. Неделю назад многие эстонские технологи образовательного процесса откликнулись на призыв и теперь готовы помочь школам в организации э-обучения. Подробнее: Инфолиния HITSA по вопросам образовательных технологий.
- Дополнительную информацию найти легко. Мы собрали всю информацию о домашнем э-обучении на одной странице. Свежие курсы, коллекции материалов, советы преподавателями и родителям можно найти на странице часто задаваемых вопросов об э-обучении. Информация постоянно обновляется.
Рекомендации в сотрудничестве с HITSA составил Эстонский союз технологов образовательного процесса. Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) — целевое учреждение, созданное для поддержки разумного использования технологических навыков в учебной работе при сотрудничестве Министерства образования и науки, высших учебных заведений и ИТ-предприятий.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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