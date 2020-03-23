10 рекомендаций после первой недели э-обучения

Наблюдения учителей в отношении э-обучения:

Гибкость требуется как от учеников, так и от учителей: ”Учителя должны быть уравновешены и учитывать различные способности детей, поскольку нынешняя ситуация на обычную школьную совсем непохожа. Руководителям школ я также советую проявлять гибкость в отношении учителей. Следует учитывать, что все преподаватели обладают разными навыками использования электронных средств”, — рекомендует Майбритт Куускмяэ из Пярнуской гимназии для взрослых.

Виртуальная учительская и поддержка родителей: ”Виртуальную учительскую наша школа организовала в Messenger. Первые отзывы родителей показывают, что понедельничный шок отступил, — рассказала Рийн Саадъярв из школы Пухья. — Эстонские родители хорошо знают способности своих детей и являются отличными партнерами для школы. План на следующую неделю включает видео-встречи с учениками на уроках языка, а также видео-инструктаж по математике”.

Учитывайте нагрузку на учеников и используйте возможности видео: ”В Stuudium мы включили функцию, которая показывает учителю, дающему ребенку домашнее задание, другие задания этого ученика, что позволяет учитывать существующую нагрузку, — описала Диана Вескимяги опыт Пярнуской ваналиннаской школы. — Я также рекомендую всем попробовать общение по видео. Традиционно ежедневно в 10:00 у нас состоится перерыв на кофе для учителей — теперь он же происходит в виртуальной учительской”.