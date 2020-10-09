10 необычных вызовов местной полиции за 9 октября

Пьяный человек: в 7.15 в волости Йыхви сообщили о пьяном мужчине, который не может сам идти. Позвонивший остается на месте ждать полицию.

Пропавший человек: в 7.43 пожилая жительница Пыхья-Таллинна сообщила, что не видела своего родственника две недели, просит помощи полиции в поисках.

ДТП: в 7.43 в центре Таллинне при движении задним ходом один автомобиль задел другой. Люди не пострадали.

Пьяный человек: в 9.44 позвонил пьяный мужчина в волости Мульги и сообщил, что хочет домой. По его словам, дом находится от него в нескольких сотнях метров.

ДТП: В 10:33 в Маарду человек сообщил, что столкнулся с припаркованной машиной, и попросил связаться с ее владельцем.

ИНФОРМАЦИЯ: В 10.50 в Таллинне человек сообщил, что мужчина фотографирует людей и автомобили и агрессивно относится к звонящему.

Насилие: В 12.00 из волости Виймси поступило сообщение о драке, произошедшей из-за парковочного места.

Насилие: В 12.01 человек сообщил, что ночью его избили в поезде.

Кража: в 12.39 сообщили, что пару дней назад в Таллинне у человека на работе украли бритву.

Пьяный водитель: в 13.04 сообщили, что за рулем фургона с заглушенным мотором сидит мужчина с бутылкой в руке. Другие автомобили не могут из-за него проехать.