10-летнего героя Пыхьяской префектуры Мачо с почестями проводили на пенсию

В полиции Мачо работал под руководством опытного кинолога Юлии Ээсалу, которая получила Мачо щенком в 2009 году. После того, как Мачо обучился всем необходимым для работы в полиции премудростям, в 2011 году он начал полноценную службу.

В 2013 году Юлия Ээсалу была названа Таллиннским клубом Rotary лучшим кинологом Департамента полиции и погранохраны и Мачо — лучшей служебной собакой Департамента полиции и погранохраны. За годы работы Мачо три раза выбирался лучшей патрульной собакой Пыхьяской префектуры — в 2012, 2013 и 2017 годах.

Мачо неоднократно показывал хорошие результаты как на профессиональных соревнованиях служебных собак, так и в работе. Например, в ноябре 2017 года Мачо помог задержать воров после того, как в районе Пирита была совершена кража со взломом из частного дома. Мачо взял след возможных преступников, в результате полицейские задержали трех подозреваемых. Юлия Ээсалу и Мачо неоднократно помогали коллегам из других префектур и учреждений. Например, в прошлом году инспекторы Инспекции окружающей среды задержали на реке Пирита людей, которых подозревали в браконьерстве. В темноте благодаря Мачо было найдены важные вещественные доказательства — запрещенные к использованию рыболовные снасти.