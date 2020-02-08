10 февраля в Мустамяэ юристы бесплатно проконсультируют всех желающих

В качестве консультантов зарегистрированы:
Кай Амос, присяжный адвокат — обращение в суд, договорное право, Закон о трудовом договоре, защита прав потребителя;
Вамбола Олли, советник по юридическим вопросам — обращение в суд, споры квартирных товариществ, договорное право;
Криста Паал, советник по юридическим вопросам — семейное право, алименты и прожиточное пособие, Закон о трудовом договоре;
Урмас Марди, советник по юридическим вопросам союза квартирных товариществ– споры и требования КТ;
Эве Пыттер, нотариус г. Пайде — нотариальные сделки, производство по наследству, вещное право;
Люйли Юнти, кандидат в нотариусы — нотариальные сделки, наследственное право;
Диана Верш, кандидат в нотариусы — нотариальные сделки, наследственное право;
Хели Пыдер, советник по юридическим вопросам — семейное право, Закон о трудовом договоре, трудовые споры;
Хелина Иттер, советник по юридическим вопросам — защита прав потребителя, споры в защите прав потребителя, Закон о трудовом договоре;
Ли Мюйрсоо, банкротный управляющий — банкротство частного лица и FIE;
Кюлли Калдвеэ, юрист — споры местного самоуправления, обращение в суд;
Ристо Сепп, судебный исполнитель — права судебного исполнителя, его действия и споры;
Энн Тонка, председатель совета Департамента защиты прав потребителя — споры в защите прав потребителя, договорные права и обязанности;
Ольга Ваарманн — администратор проекта.
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