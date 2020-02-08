10 февраля в Мустамяэ юристы бесплатно проконсультируют всех желающих

Консультация дается по следующим вопросам: семейное право, требования алиментов, наследственное право, нотариальные сделки, Закон о трудовом договоре, решение трудовых споров, проблемы квартирных товариществ (жалобы на действие квартирного товарищества), проблемы и споры в области защиты прав потребителя, налоговое право, обращение в суд, общение с местным самоуправлением и государственным учреждением и оформление документов, договорное и обязательственное право.

”Сотрудничество с Союзом юристов Эстонии в предоставлении бесплатных юридических консультаций жителям оправдывает себя уже многие годы”, — подтвердил старейшина района Лаури Лаатс. ”В Мустамяэ всегда было значительно больше заинтересованных, что показывает, что необходимость в получении помощи в таких вопросах достаточна велика. Посетители Мустамяэской школы по интересам, которая открылась в январе, тоже хотели встретиться с юристами. 11 февраля лекции школы по интересам будут посвящены наследственному праву. Таким образом, на этот раз заинтересованные в обучении жители Мустамяэ имеют возможность два дня подряд получить знания о законах. Я верю, что эта возможность будет использована”.