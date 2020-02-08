08.02.2020, 13:05

10 февраля в Мустамяэ юристы бесплатно проконсультируют всех желающих


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Droonipildid Tallinna magalatest
Droonipildid Tallinna magalatestFoto: Andres Putting

10 февраля с 10:00 до 14:00 часов в мустамяэском центре культуры ”Кая” будет открыта бесплатная Правовая аптека Союза юристов Эстонии. Приглашаются все желающие, будет обеспечена бесплатная юридическая консультация на русском и эстонском языке. Клиенты обслуживаются в порядке живой очереди, предварительной регистрации не требуется.

Консультация дается по следующим вопросам: семейное право, требования алиментов, наследственное право, нотариальные сделки, Закон о трудовом договоре, решение трудовых споров, проблемы квартирных товариществ (жалобы на действие квартирного товарищества), проблемы и споры в области защиты прав потребителя, налоговое право, обращение в суд, общение с местным самоуправлением и государственным учреждением и оформление документов, договорное и обязательственное право.

”Сотрудничество с Союзом юристов Эстонии в предоставлении бесплатных юридических консультаций жителям оправдывает себя уже многие годы”, — подтвердил старейшина района Лаури Лаатс. ”В Мустамяэ всегда было значительно больше заинтересованных, что показывает, что необходимость в получении помощи в таких вопросах достаточна велика. Посетители Мустамяэской школы по интересам, которая открылась в январе, тоже хотели встретиться с юристами. 11 февраля лекции школы по интересам будут посвящены наследственному праву. Таким образом, на этот раз заинтересованные в обучении жители Мустамяэ имеют возможность два дня подряд получить знания о законах. Я верю, что эта возможность будет использована”.

В качестве консультантов зарегистрированы:
Кай Амос, присяжный адвокат — обращение в суд, договорное право, Закон о трудовом договоре, защита прав потребителя;
Вамбола Олли, советник по юридическим вопросам — обращение в суд, споры квартирных товариществ, договорное право;
Криста Паал, советник по юридическим вопросам — семейное право, алименты и прожиточное пособие, Закон о трудовом договоре;
Урмас Марди, советник по юридическим вопросам союза квартирных товариществ– споры и требования КТ;
Эве Пыттер, нотариус г. Пайде — нотариальные сделки, производство по наследству, вещное право;
Люйли Юнти, кандидат в нотариусы — нотариальные сделки, наследственное право;
Диана Верш, кандидат в нотариусы — нотариальные сделки, наследственное право;
Хели Пыдер, советник по юридическим вопросам — семейное право, Закон о трудовом договоре, трудовые споры;
Хелина Иттер, советник по юридическим вопросам — защита прав потребителя, споры в защите прав потребителя, Закон о трудовом договоре;
Ли Мюйрсоо, банкротный управляющий — банкротство частного лица и FIE;
Кюлли Калдвеэ, юрист — споры местного самоуправления, обращение в суд;
Ристо Сепп, судебный исполнитель — права судебного исполнителя, его действия и споры;
Энн Тонка, председатель совета Департамента защиты прав потребителя — споры в защите прав потребителя, договорные права и обязанности;
Ольга Ваарманн — администратор проекта.

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