1 ноября Таллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства исполнится 80 лет

История коммунального хозяйства уходит во времена, когда были учреждены городские самоуправления. Улицы, водопровод, канализация и другая жизненно важная инфраструктура нуждались в ремонте, обслуживании и развитии. Это были затратные работы и достижение краткосрочных целей лишь увеличивало расходы, так что было понятным, что основную работу должны осуществлять люди, обладающие необходимыми знаниями. Большим подспорьем оказались дотации Евросоюза, с помощью которых были построены дорожные развязки Юлемисте и Хааберсти, а также осуществлен проект Рейди теэ.

За последние 20 лет в Таллинне было установлено почти 45 000 единиц освещения. Также существенно улучшилось состояние городских парков. В отпраздновавшем недавно 300-летие парке Кадриорг восстановлен цветочный сад и создан Японский сад. В городском пространстве появился кладбищенский парк Каламая, реконструирован парк Таммсааре, обустроена зеленая территория на улице Харью.

В Старом городе обновлены улицы Харью, Кулласепа и Виру. Площадь Вабадузе была полностью реконструирована и превращена в пешеходную зону.

Существенной и ориентированной на будущее была работа департамента в борьбе за титул Зеленой столицы 2022, а также в реализации предназначенных для горожан программ по экологичному образованию. Департамент занимается развитием городского озеленения, для того, чтобы создать действующую ”зеленую сеть” — ценную и эстетически привлекательную среду с разнообразной природой и ландшафтом. Все большую популярность завоевывают бесплатные походы, знакомящие с городской природой. Создаются общинные и учебные сады.

Находящиеся в ведении Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства учреждения — Ботанический сад, зоопарк, парк Кадриорг также вносят свой вклад в оказание услуг горожанам. Учреждение ”Парк Кадриорг” занимается также администрированием и развитием городских кладбищ.