1 марта в Таллинне начинается прием заявлений в первый класс школы по месту жительства

Вице-мэр Вадим Белобровцев призвал родителей не затягивать с подачей заявлений.

”Каждому таллиннскому ребенку обеспечено место в столичной муниципальной школе, — подчеркнул Вадим Белобровцев. — Город вложил много сил в развитие учебной среды, и я верю, что в каждой школе дети ощущают радость от учебного процесса. Подача заявления очень важна — благодаря этому мы узнаем, какой язык обучения выбрала та или иная семья, а также то, кто из братьев и сестер учится в той же школе. Нет необходимости подавать заявление в первый же день, но и оставлять это напоследок также не стоит”.

Заявление о предоставлении ребенку места в муниципальной школе по месту жительства можно подавать до 15 марта 2020 года. С 1 марта специальная форма заявки доступна как на портале eKool, так и страничке Таллиннского департамента образования. Получение места в школе по месту жительства не зависит от скорости подачи заявления — в равном положении оказываются все ходатайства, как электронные, так и бумажные, поданные в период с 1 по 15 марта.

Соответственно Закону о гимназии и основной школе, а также порядку назначения муниципальной школы в городе Таллинне, основным критерием при назначении школы является место жительства на основании данных Регистра народонаселения, а также обучение в этой же школе братьев или сестер. При возможности учитывается и пожелание родителей.