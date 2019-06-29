1 июля в Пирита начнутся работы по нанесению дорожной разметки
1 июля в Пирита начнутся работы по нанесению дорожной разметки на проезжую часть, перекрестки и пешеходные переходы.
1 июля в Пирита начнутся работы по нанесению дорожной разметки на проезжую часть, перекрестки и пешеходные переходы.
”Заказчиком работ является Таллиннский транспортный департамент. Поскольку на перекрестки приходится часто наносить разметку, то в этот раз маркировка будет наноситься термопластиком. В этом случае разметка будет видна в течение 2-3 лет”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
Нанесение разметки может вызвать некоторые неудобства. ”Это обычное дело — при выполнении таких работ могут возникнуть заторы в дорожном движении, однако к концу августа работы должны быть уже завершены”, — добавил Лийнат.
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