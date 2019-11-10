Зоозащитники нашли 100 косаток и белух в "китовой тюрьме" — и спустя год добились их освобождения

СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками и белухами в бухте под Находкой. Призывы освободить выловленных в Приморье морских млекопитающих стали звучать все громче. К ним присоединились актриса Памела Андерсон и актер Леонардо Ди Каприо. Президент России Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу белух и косаток.

март 2019 года

Минприроды сформировало рабочую группу по вопросу об освобождении морских млекопитающих. В нее вошел в том числе океанолог, участник проекта по созданию заповедников для морских млекопитающих Whale sanctuary project Жан-Мишель Кусто. Российские власти назвали задачу по освобождению косаток и белух ”крайне сложной”. ”Объективно надо признать, что нет и практического опыта выпуска таких животных, тем более в таком количестве”, — заявили в Минприроды.

июнь 2019 года

20 июня во время ”прямой линии” с Владимиром Путиным было объявлено, что косаток и белух начали вывозить из ”китовой тюрьмы”. Их решили не просто освободить из вольеров в бухте Средняя, а вернуть в места традиционного обитания. Транспортировка первой партии животных к месту освобождения в Охотском море заняла шесть дней. Контракты на вывоз млекопитающих получили те же четыре компании, которые занимались их отловом. Сообщалось, что они могут заработать на освобождении косаток и белух 360 миллионов рублей. К тому моменту суд назначил им штрафы за нарушения при отлове животных на сумму 150 миллионов рублей.

10 ноября 2019 года

В Японском море выпустили последнюю партию белух из ”китовой тюрьмы” (всех косаток освободили еще в августе). При этом директор приморского реабилитационного центра ”Тюлень” Лора Белоиван заявила, что в бухте под Находкой до сих пор остаются шесть детенышей моржей, которые появились там еще в прошлом году. Их отловили ”в культурно-просветительских целях” по разрешению Росрыболовства; зоозащитники высказывали опасения, что моржат, как и косаток с белухами, хотели продать в азиатские океанариумы. Что будет с моржатами дальше, пока неизвестно.