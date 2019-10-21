21.10.2019, 18:42

Жестокие ФОТО | Тайно сделанные на зверофермах снимки показывают, что условия жизни животных ужасные

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rus.delfi.ee
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Karusloomakasvatused Soomes Foto: Oikeutta eläimille

Новое расследование защитников животных вновь вскрыло неприглядные вещи, которые творятся на пушных зверофермах Финляндии. По оценке организации Loomus, полученный материал в очередной раз подтверждает, что в производстве меха в принципе нельзя гарантировать соблюдение минимальных требований по содержанию животных.

Финская организация по защите животных Oikeutta eläimille утверждает, что эта проблема стоит на всех фермах. Животные проводят всю свою жизнь в маленьких проволочных клетках. В этих условиях они не могут вести жизнь дикого животного. Это пагубно сказывается на их состоянии здоровья, провоцирует психические расстройства и даже каннибализм.

Новые фотографии, которые отражают ужасные условия жизни серьезно физически и психически травмированных животных, сделаны летом и осенью 2019 года.

Участвовавший в акции на некоторых фермах фотограф Кристо Мууримаа говорит: "Лисятам и щенкам енотов было очень трудно бегать по проволочному полу, потому что их маленькие лапки проваливались. Мы видели разлагающиеся в клетках трупы животных; лисиц с больными воспаленными глазами. Видели норок с ранами на голове, которых сородичи грызут заживо".

На фотографиях видно, какой ужасно грязной водой поют животных. Многие из них на вольной жизни большую часть времени проводят, плескаясь в воде, но на фермах для этого возможностей нет. Поведение многих животных может говорить о нарушениях в их психике.

Руководитель по коммуникациям организации Loomus Анника Лепп заверяет, что проблемы с содержанием животных на меховых зверофермах во всех северных странах очень похожи, и Закон о защите животных в полной мере не выполняется и в Эстонии. Как Loomus, так и Oikeutta Eläimille выступают за запрет деятельности звероферм.

Oikeutta eläimille обнародовал исследование в сотрудничестве с организацией Humane Society International, чей исполнительный директор Клэйр Басс подтверждает: "Мы видели сотни лисиц и норок, но это только часть из тех миллионов животных, которые находятся в Финляндии за решеткой в многокилометровой клеточной системе. Эти несчастные молодые животные живут как машины по производству меха, чьи души сломаны и замучены".

"Великобритания была первой страной в мире, которая запретила меховые зверофермы, теперь пришло время довести эту работу до конца и стать первым государством, где запретят и продажу меховых изделий", — добавляет она.

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