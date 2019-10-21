Жестокие ФОТО | Тайно сделанные на зверофермах снимки показывают, что условия жизни животных ужасные

Финская организация по защите животных Oikeutta eläimille утверждает, что эта проблема стоит на всех фермах. Животные проводят всю свою жизнь в маленьких проволочных клетках. В этих условиях они не могут вести жизнь дикого животного. Это пагубно сказывается на их состоянии здоровья, провоцирует психические расстройства и даже каннибализм.

Новые фотографии, которые отражают ужасные условия жизни серьезно физически и психически травмированных животных, сделаны летом и осенью 2019 года.

Участвовавший в акции на некоторых фермах фотограф Кристо Мууримаа говорит: "Лисятам и щенкам енотов было очень трудно бегать по проволочному полу, потому что их маленькие лапки проваливались. Мы видели разлагающиеся в клетках трупы животных; лисиц с больными воспаленными глазами. Видели норок с ранами на голове, которых сородичи грызут заживо".

На фотографиях видно, какой ужасно грязной водой поют животных. Многие из них на вольной жизни большую часть времени проводят, плескаясь в воде, но на фермах для этого возможностей нет. Поведение многих животных может говорить о нарушениях в их психике.

Руководитель по коммуникациям организации Loomus Анника Лепп заверяет, что проблемы с содержанием животных на меховых зверофермах во всех северных странах очень похожи, и Закон о защите животных в полной мере не выполняется и в Эстонии. Как Loomus, так и Oikeutta Eläimille выступают за запрет деятельности звероферм.