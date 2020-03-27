Зеленые: решение правительства поддержать строительство завода по переработке сланцевого масла безответственно

Хотя доля углекислого газа Эстонии попадает за пределы Эстонии, она все равно будет способствовать климатическим изменениям в той же степени. Правительство приняло принципиальное решение построить новый завод сланцевого масла без общественного диалога и соглашений, что существенно уменьшает возможность для справедливого перехода на чистые возобновляемые источники энергии, и наши выбросы углекислого газа еще в течение десятилетий останутся на одного человека больше, чем в очень многих странах Евросоюза.
Из-за коронавируса впереди Эстонию ожидает экономический спад, а уменьшение налоговых поступлений в дальнейшем станет ограничивать жизнеспособность публичного сектора. В ситуации ограниченных возможностей государству следует делать мудрый, направленный в будущее выбор. В особенности, чтобы этот выбор был бы дружелюбным к окружающей среде, т.к. вслед за пандемией человечеству по-прежнему необходимо заниматься вопросами исчезновения биоразнообразия и климатических изменений.
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