27.03.2020, 18:28

Зеленые: решение правительства поддержать строительство завода по переработке сланцевого масла безответственно

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VKG tehased Kohtla-Järvel
VKG tehased Kohtla-JärvelFoto: Tanel Meos

По оценке Эстонского фонда природы, Эстонского зеленого движения и Центра природоохранного права, сегодняшнее решение правительства выделить 125 миллионов евро на строительство нового завода сланцевого масла является безответственным по отношению к будущему Эстонии.

В настоящий момент неуместно делать сверхрисковые инвестиции в оказывающую большое влияние на климат область, экономическая перспективность которых исходя из пандемии и также в общем плане вызывает вопросы. ”В сложившейся кризисной ситуации этим средствам можно найти гораздо лучшее применение, например, в сфере здравоохранения или опираясь на долгоиграющие экономические решения. Сегодня создавать сотрудникам сланцевого сектора чувство безопасности посредством маслозавода равнозначно тому, чтобы попробовать построить новую гостиницу оставшимся без работы в сфере ослуживания отелей”, — отметила эксперт по климату Эстонского фонда природы Пирет Вяйнсалу.

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Решение вынесено на основании устаревших государственных стратегических документов, которые следует переделать в свете изменившейся климатической политики. Эстония и другие страны Евросоюза поставили цель для обуздания климатического кризиса стать климатически нейтральными к 2050 году. Это подтверждает как анализ Стокгольмского института окружающей среды, так и отчет Европейской Комиссии об Эстонии за 2020 год. Маслозавод не является подходящим решением для обуздания климатических изменений, поскольку продлевает нашу зависимость от ископаемых, в Эстонии как и прежде будут образовываться выбросы углекислого газа и окружающей среде будет наноситься урон.

Хотя доля углекислого газа Эстонии попадает за пределы Эстонии, она все равно будет способствовать климатическим изменениям в той же степени. Правительство приняло принципиальное решение построить новый завод сланцевого масла без общественного диалога и соглашений, что существенно уменьшает возможность для справедливого перехода на чистые возобновляемые источники энергии, и наши выбросы углекислого газа еще в течение десятилетий останутся на одного человека больше, чем в очень многих странах Евросоюза.

Из-за коронавируса впереди Эстонию ожидает экономический спад, а уменьшение налоговых поступлений в дальнейшем станет ограничивать жизнеспособность публичного сектора. В ситуации ограниченных возможностей государству следует делать мудрый, направленный в будущее выбор. В особенности, чтобы этот выбор был бы дружелюбным к окружающей среде, т.к. вслед за пандемией человечеству по-прежнему необходимо заниматься вопросами исчезновения биоразнообразия и климатических изменений.

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