Зеленые: решение правительства поддержать строительство завода по переработке сланцевого масла безответственно

В настоящий момент неуместно делать сверхрисковые инвестиции в оказывающую большое влияние на климат область, экономическая перспективность которых исходя из пандемии и также в общем плане вызывает вопросы. ”В сложившейся кризисной ситуации этим средствам можно найти гораздо лучшее применение, например, в сфере здравоохранения или опираясь на долгоиграющие экономические решения. Сегодня создавать сотрудникам сланцевого сектора чувство безопасности посредством маслозавода равнозначно тому, чтобы попробовать построить новую гостиницу оставшимся без работы в сфере ослуживания отелей”, — отметила эксперт по климату Эстонского фонда природы Пирет Вяйнсалу.

Решение вынесено на основании устаревших государственных стратегических документов, которые следует переделать в свете изменившейся климатической политики. Эстония и другие страны Евросоюза поставили цель для обуздания климатического кризиса стать климатически нейтральными к 2050 году. Это подтверждает как анализ Стокгольмского института окружающей среды, так и отчет Европейской Комиссии об Эстонии за 2020 год. Маслозавод не является подходящим решением для обуздания климатических изменений, поскольку продлевает нашу зависимость от ископаемых, в Эстонии как и прежде будут образовываться выбросы углекислого газа и окружающей среде будет наноситься урон.