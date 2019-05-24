24.05.2019, 13:41

Замучила постоянная усталость? Ищите проблему в крови!


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Foto: Karli Saul

Постоянно чувствуете себя усталым и не понимаете, в чем причина? Возможно, виноват темп жизни, возможно — стресс, а может организм все еще не зарядился солнцем. Правильный ответ подскажет ваша кровь. Как узнать, в чем же истинная причина усталости, расскажет врач лаборатории SYNLAB Меэли Глюкманн.

По словам врача лаборатории SYNLAB Меэли Глюкманн, причин усталости может быть много, настоящую причину поможет установить анализ крови. Постоянная усталость, головокружение, учащенное сердцебиение и бледный цвет кожи могут быть следствием нехватки железа, которое врачи также называют малокровием или анемией. ”Анемия очень распространена. По статистике, ей страдает около 30% всего населения земного шара. При этом многие даже не догадываются о ее присутствии”, — отметила врач.

По словам Меэли Глюкманн, малокровие возникает тогда, когда в крови снижается уровень гемоглобина и красных кровяных телец, переносящих кислород в ткани. ”Если уровень гемоглобина в крови снижен, ткани и мышцы не получают достаточного количества кислорода. Их трудоспособность снижается, ну а мы чувствуем усталость. Такой ”кислородный голод” мы и называем анемией или малокровием. Усталость может вызывать и состояние, близкое к малокровию,” — добавила Глюкманн.

Для того, чтобы чувствовать себя бодрыми и здоровыми, и для того, чтобы гемоглобин и красные кровяные тельца были в норме, нам необходимо достаточное количество железа, витамина В-12 и фолатов. При сильной усталости важно проверить и количество витамина D.

От анемии страдает каждая пятая женщина

Недостаток железа может присутствовать у всех людей в независимости от возраста. Но особое внимание этому вопросу должны уделять женщины. ”Согласно исследованиям, анемия присутствует у каждой пятой женщины. Чаще всего это наблюдается во время менструации и беременности, а также у вегетарианцев и людей, имеющих большие силовые нагрузки,” — поясняет доктор Глюкманн.

Железо необходимо для производства гемоглобина, а также для нормального функционирования сердечной, мышечной и нервной тканей. В случае усталости, упадка сил, общей слабости, учащенного сердцебиения, болезненности мышц и бледной кожи следует проверить запасы железа в организме, что покажет анализ на уровень ферритина.

Спросите совет у профессионалов

Подробные рекомендации для улучшения самочувствия зависят от анализа крови. Принимать железо самостоятельно доктор Глюкманн не рекомендует, поскольку для организма одинаково вредны как недостаточное, так и излишнее его потребление. Если анализ показывает недостаток железа, следует принимать его дополнительно в назначенном количестве.

Часто причиной железной недостаточности является бедное железом питание. Продукты, богатые железом, это постное мясо — говядина, свинина и баранина, печень, продукты из крови, устрицы и яйца. Из растений большое количество железа содержат
шпинат, стручковые и сухофрукты. Например, изюм, курага и бананы.

Обратите внимание на то, с чем вы сочетаете прием железа. Препараты, содержащие железо, следует запивать молоком или кислым соком, так как витамин C, который содержится в соке, способствует усвоению железа.

Кроветворные витамины

Часто считается, что для хорошего кровообращения достаточно всего лишь следить за содержанием железа в крови. Но не менее важную роль играют фолаты (фолиевая кислота) и витамин B12. Их также называют кроветворными витаминами. ”Фолаты и витамин B12 способствуют более активному производству красных кровяных телец, что необходимо для насыщения крови кислородом и прочих важных процессов в организме. Поэтому причиной анемии может быть и недостаток витамина В12 и фолатов,” — отметила врач.

”Фолаты крайне необходимы беременным, и даже до наступления беременности, чтобы обеспечить нормальное развитие ребенка. Высокий уровень фолатов влияет и на развитие нервной системы ребенка,” — добавила Глюкманн.

И снова мы говорим о сбалансированном питании. Лучшими источниками витамина В12 являются печень, говядина, птица, яйца, рыба, свинина, курица, молоко, творог и йогурт. А фолатов больше всего содержится в дрожжах, печени, стручковых, шпинате, орехах, семенах, свекле, кольраби, зеленой части растений, яйцах, паприке, брюкве, муке кама, цветной капусте, редисе и клубнике.

Усталость может быть вызвана и недостатком витамина D

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Еще один важный показатель, который может влиять на усталость — это витамин D. Большая часть людей страдает от его недостаточности, поскольку главным источником этого витамина является солнце, которого в наших широтах не так — то много, особенно в темное время года. При ощущении усталости и отсутствия энергии важно проверить и содержание в крови этого витамина.

Несмотря на то, что солнечный витамин необходим всем, особенно важен он для мам и ”пузожителей”, ведь он влияет на усвоение кальция. ”Солнечный витамин требуется для развития костей и зубов ребенка, для укрепления иммунитета, свертывания крови и нормального функционирования нервной системы,” — отметила Глюкманн.

Продукты с высоким содержанием витамина D необходимо потреблять круглый год. Лучшими источниками солнечного витамина являются жирная рыба и рыбий жир, печень, молочные продукты, желток, сыр тофу и дрожжи”.

”Часто усталость, упадок сил и учащенное сердцебиение при малейшей нагрузке не связывают с низким уровнем железа, витаминов группы В или витамина D в организме. К счастью, это очень просто установить и понять, достаточно ли будет скорректировать питание или необходимы дополнительные препараты,” — отметила Глюкманн. Истинную причину усталости покажет анализ крови. Для его сдачи нужно обратиться к семейному врачу или напрямую в медицинскую лабораторию.

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