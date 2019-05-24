Замучила постоянная усталость? Ищите проблему в крови!

Железо необходимо для производства гемоглобина, а также для нормального функционирования сердечной, мышечной и нервной тканей. В случае усталости, упадка сил, общей слабости, учащенного сердцебиения, болезненности мышц и бледной кожи следует проверить запасы железа в организме, что покажет анализ на уровень ферритина.

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Подробные рекомендации для улучшения самочувствия зависят от анализа крови. Принимать железо самостоятельно доктор Глюкманн не рекомендует, поскольку для организма одинаково вредны как недостаточное, так и излишнее его потребление. Если анализ показывает недостаток железа, следует принимать его дополнительно в назначенном количестве.

Часто причиной железной недостаточности является бедное железом питание. Продукты, богатые железом, это постное мясо — говядина, свинина и баранина, печень, продукты из крови, устрицы и яйца. Из растений большое количество железа содержат

шпинат, стручковые и сухофрукты. Например, изюм, курага и бананы.

Обратите внимание на то, с чем вы сочетаете прием железа. Препараты, содержащие железо, следует запивать молоком или кислым соком, так как витамин C, который содержится в соке, способствует усвоению железа.

Кроветворные витамины

Часто считается, что для хорошего кровообращения достаточно всего лишь следить за содержанием железа в крови. Но не менее важную роль играют фолаты (фолиевая кислота) и витамин B12. Их также называют кроветворными витаминами. ”Фолаты и витамин B12 способствуют более активному производству красных кровяных телец, что необходимо для насыщения крови кислородом и прочих важных процессов в организме. Поэтому причиной анемии может быть и недостаток витамина В12 и фолатов,” — отметила врач.

”Фолаты крайне необходимы беременным, и даже до наступления беременности, чтобы обеспечить нормальное развитие ребенка. Высокий уровень фолатов влияет и на развитие нервной системы ребенка,” — добавила Глюкманн.

И снова мы говорим о сбалансированном питании. Лучшими источниками витамина В12 являются печень, говядина, птица, яйца, рыба, свинина, курица, молоко, творог и йогурт. А фолатов больше всего содержится в дрожжах, печени, стручковых, шпинате, орехах, семенах, свекле, кольраби, зеленой части растений, яйцах, паприке, брюкве, муке кама, цветной капусте, редисе и клубнике.

Усталость может быть вызвана и недостатком витамина D

Еще один важный показатель, который может влиять на усталость — это витамин D. Большая часть людей страдает от его недостаточности, поскольку главным источником этого витамина является солнце, которого в наших широтах не так — то много, особенно в темное время года. При ощущении усталости и отсутствия энергии важно проверить и содержание в крови этого витамина.

Несмотря на то, что солнечный витамин необходим всем, особенно важен он для мам и ”пузожителей”, ведь он влияет на усвоение кальция. ”Солнечный витамин требуется для развития костей и зубов ребенка, для укрепления иммунитета, свертывания крови и нормального функционирования нервной системы,” — отметила Глюкманн.

Продукты с высоким содержанием витамина D необходимо потреблять круглый год. Лучшими источниками солнечного витамина являются жирная рыба и рыбий жир, печень, молочные продукты, желток, сыр тофу и дрожжи”.

”Часто усталость, упадок сил и учащенное сердцебиение при малейшей нагрузке не связывают с низким уровнем железа, витаминов группы В или витамина D в организме. К счастью, это очень просто установить и понять, достаточно ли будет скорректировать питание или необходимы дополнительные препараты,” — отметила Глюкманн. Истинную причину усталости покажет анализ крови. Для его сдачи нужно обратиться к семейному врачу или напрямую в медицинскую лабораторию.