30.06.2019, 11:10
ЗАБАВНЫЙ КАДР: В Пярну аист решил полакомиться гадюкой(2)
присылайте свои фото дикой природы!
Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную позавчера недалеко от Пярнуского аэропорта.
Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную позавчера недалеко от Пярнуского аэропорта.
По словам читателя, аист держал в клюве гадюку.
Уважаемые читатели, если и у вас есть забавные фото дикой природы, сделанные в Эстонии недавно, присылайте вместе с кратким описанием на адрес rus@delfi.ee.
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