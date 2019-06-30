30.06.2019, 11:10

ЗАБАВНЫЙ КАДР: В Пярну аист решил полакомиться гадюкой

 (2)
присылайте свои фото дикой природы!
rus.delfi.ee
EST 29
ЗАБАВНЫЙ КАДР: В Пярну аист решил полакомиться гадюкой
Foto: Mati Talumaa

Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную позавчера недалеко от Пярнуского аэропорта.

По словам читателя, аист держал в клюве гадюку.

Foto: Mati Talumaa

Уважаемые читатели, если и у вас есть забавные фото дикой природы, сделанные в Эстонии недавно, присылайте вместе с кратким описанием на адрес rus@delfi.ee.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: