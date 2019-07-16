"Вымирают прямо на наших глазах". В Эстонии около тысячи видов растений, птиц и животных находятся под угрозой

Эстонские специалисты за последние годы исследовали ситуацию с 14 000 видами и пришли к выводу, что около 1000 из них, то есть каждый 14 вид, находится в опасности или на грани.

В качестве основной причины называются климатические изменения и исчезновение ареалов обитания вследствие изменений в использовании природных ресурсов.

За последний 50 лет в Эстонии исчез 1% ценных видов (около ста видов растений, грибов и животных). ”Иногда из общественных дискуссий создается впечатление, будто Эстония — защищенный остров, где ситуация с видами лучше, чем в остальном мире. Однако на самом деле виды вымирают и здесь, прямо на наших глазах”, — говорит советник отдела охраны природы Департамента защиты окружающей среду Агу Лейвитс.

Самым известным примером является сокол, которого в последний раз видели размножающимся на болоте Мариместа в 1972 году. К исчезновению вида привело масштабное использование в 50-60-х годах инсектицида ДДТ. В Эстонию птица так и не вернулась.



Обычно общественность переживает больше всего за млекопитающих. Из них под угрозой в нашей стране сейчас находятся летучие белки и европейские норки. Также ухудшается положение кольчатой нервы, рыси и волка, а также рыжей вечерницы (летучая мышь). Всего под угрозой находится 5% млекопитающих, что по сравнению с другими классами довольно хороший показатель.