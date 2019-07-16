16.07.2019, 07:50

"Вымирают прямо на наших глазах". В Эстонии около тысячи видов растений, птиц и животных находятся под угрозой

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Анетте Парксепп
Анетте Парксепп
EST
"Вымирают прямо на наших глазах". В Эстонии около тысячи видов растений, птиц и животных находятся под угрозой
Lendoravate arv on kümne aastaga vähenenud kaks korda.Foto: Shutterstock

Согласно обнародованному в мае рапорту PBES, в ближайшие десятилетия каждый восьмой вид растений и животных в мире окажется под угрозой исчезновения, пишет Eesti Päevaleht.

Эстонские специалисты за последние годы исследовали ситуацию с 14 000 видами и пришли к выводу, что около 1000 из них, то есть каждый 14 вид, находится в опасности или на грани.

В качестве основной причины называются климатические изменения и исчезновение ареалов обитания вследствие изменений в использовании природных ресурсов.

За последний 50 лет в Эстонии исчез 1% ценных видов (около ста видов растений, грибов и животных). ”Иногда из общественных дискуссий создается впечатление, будто Эстония — защищенный остров, где ситуация с видами лучше, чем в остальном мире. Однако на самом деле виды вымирают и здесь, прямо на наших глазах”, — говорит советник отдела охраны природы Департамента защиты окружающей среду Агу Лейвитс.

Самым известным примером является сокол, которого в последний раз видели размножающимся на болоте Мариместа в 1972 году. К исчезновению вида привело масштабное использование в 50-60-х годах инсектицида ДДТ. В Эстонию птица так и не вернулась.

Обычно общественность переживает больше всего за млекопитающих. Из них под угрозой в нашей стране сейчас находятся летучие белки и европейские норки. Также ухудшается положение кольчатой нервы, рыси и волка, а также рыжей вечерницы (летучая мышь). Всего под угрозой находится 5% млекопитающих, что по сравнению с другими классами довольно хороший показатель.

В незавидном положении в Эстонии оказались многие птицы, особенно водоплавающие: гага, морская чернеть, турпан, сопор и другие. При этом, по словам Левитса, ухудшается ситуация и с некоторыми обычными видами птиц, например, деревенской ласточкой и береговой ласточкой, которая зимует в Африке, которая до сих пор активно использует ДДТ и страдает от вызванных изменениями климата засух.

По словам эколога Аксо Лыхмуса, удельная доля находящихся под угрозой птиц составляет более 40% от общего числа видов. ”Это масштабная проблема. Экосистемы Эстонии сильно меняются”, — говорит он.
Специалисты считают, что в данном вопросе важны не только решения, принимающиеся на политическом уровне, но и поведение самих жителей страны.

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