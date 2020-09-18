Всемирный день чистоты в Пыхья-Таллинне: посольства сделают уборку на Коплиранна, а дайверы — в порту Ноблесснер

Германия в связи со своим председательством в Совете ЕС желает привлечь внимание к художественному проекту на тему экологии Earth Speakr, которых охватывает всю Европу.

”Earth Speakr — это приложение, при помощи которого дети могут выразить свои переживания по поводу экологии, планеты и природы. В приложении можно анимировать и таким образом оживить среду вокруг, будь то дерево возле дороги, выброшенный на улицу мусор или даже небо и городская улица”, — рассказал старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он пояснил, что идея приложения в том, чтобы сообщить политикам и другим государственным деятелям, какие темы больше всего волнуют детей.

Приложение можно скачать в Google Play и App Store. Записывать видео можно на любом языке.

Управа Пыхья-Таллинна приглашает всех, кто хочет сделать свой район чище, присоединиться со своей командой к уборке в Мериметса и на пляже Штромка. С собой следует взять мешки для мусора и перчатки. Закрытые мешки с мусором можно будет оставить на площадке на перекрестке Мериметса теэ и бульвара Кольде, а также у пляжного здания Штромки.

Дополнительная информация.

Сайт Earth Speakr.

Также в ходе Всемирного дня чистоты в Пыхья-Таллинне можно присоединиться к марафонам по уборке сигаретных окурков:

Марафон по уборке окурков в Пельгулинне.

Марафон по уборке окурков в Каламая.