21.10.2020, 11:55

Всемирный день чистоты в Эстонии: 30 000 участников собрали 1,6 млн окурков

 (1)
EST
Всемирный день чистоты в Эстонии: 30 000 участников собрали 1,6 млн окурков
https://www.maailmakoristus.ee/

В третьем по счету ежегодном Всемирном дне чистоты в Эстонии в течение двух недель приняли участие 30 340 человек. Результат привлек к Эстонии внимание на глобальном уровне, ведь по активности мы находимся на четвертом месте — участвовало целых 2,26% населения страны, сообщают организаторы.

В рамках начинания в Эстонии было собрано по меньшей мере 1 620 000 окурков и более 250 000 литров другого мусора.

В этом году существенно выросло количество собранных окурков: по сравнению с прошлым годом, в этом году в парках, на пляжах, детских площадках, дорогах и в других местах собрали на 600 000 больше сигаретных фильтров. В Эстонии в мероприятии участвовало на несколько тысяч больше человек, чем в прошлом году. Основной процент участников составили дети и молодежь — их было более 25 000.

Вечером в понедельник состоялся розыгрыш двух эксклюзивных концертов послов чистого мира — музыкантов Ariadne, Pluuto и NOËP — для активных школьников и малышей из детских садов.

Читайте также:

В лотерее участвовало 126 детских садов. Победителем стал детский сад Taebla в Ляэнемере, перед 82 воспитанниками которого выступит Ariadne. Воспитатель группы ”Пчелка” Рийна Аасма удивилась, узнав о победе своих малышей. ”Я и не надеялась! Мы очень благодарны!”, — обрадовалась Рийна. По ее словам, они выходят на уборку каждый год, но окурки раньше не собирали. В начале детям сказали, чтобы они лишь указывали на окурки, и воспитатели сами будут их собирать, но дети были очень активны и сами клали окурки в ведро. ”Дети замечают мусор!”, — похвалила их Рийна.

Среди 185 школ удача улыбнулась 118 ученикам из гимназии Värska в Сетумаа. По словам руководителя школы по интересам Трийну Котов, наблюдавшей за лотереей в прямом эфире, она чуть было не пробила потолок — так высоко она подпрыгнула от радости! ”Какой сюрприз! У меня нет слов!” — воскликнула женщина. — ”Уборка является у нас традицией, мы всегда вносили свой вклад в очищение мира от мусора и всегда с хорошим настроением”, — сказала Котов. Практика и теория в Värskas неразлучны: так говорят в школе и о сортировке мусора.

Руководитель по интересам отметила, что в гимназии Värska нет подходящего зала для концерта, и крупные события проводятся в местном центре культуры. ”Может быть, получится хороший концерт на открытом воздухе?”, — размышляет Котов о том, где и как объединить на одной сцене Ariadne, Pluuto и NOËP.

”Это мистика, что два года назад школьный концерт выигрывает школа в Сетумаа. В любом случае, артистам интересно выступать там, где они еще не были”, — делится руководитель Всемирного дня чистоты Март Нормет. — ”Также мы очень рады плодотворному сотрудничеству с кампанией ”Море начинается здесь” и многими лидерами общественного мнения, которые призывали выйти на уборку окурков. Два года назад люди массово не задумывались о влиянии мелкого мусора на окружающую среду и том, что окурки опасны; сегодня осведомленность по этим вопросам растет. Уже известно, что один окурок может отравить до 1000 литров воды, а сигареты содержат как минимум 4000 наименований химических веществ, из которых примерно 50 являются канцерогенами. Больше знают и о том, что канализационные люки — не пепельницы, и выкинутые туда окурки отправляются напрямую в водоемы”.

Руководитель кампании Всемирного дня чистоты для общеобразовательных школ Керли Лаур рада, что мелкий мусор и охрана окружающей среды обращают на себя все большее внимание молодежи. По оценке Керли, многие школы стали относиться к мелкому мусору все серьезнее, говорят об этом все больше и анализируют проблему до и после уборки.

По словам Керли, школьники и воспитанники детских садов приняли участие в уборке не с целью выиграть концерт, а из чувства миссии. ”Такие активные молодые люди являются примером для всех нас. Было достаточно много школ и детских садов, где особой активностью отличался один класс или группа. Надеемся, что в следующем году к ним присоединятся и другие. Это проект по охране окружающей среды: мы не убираем за кем-то другим, мы убираем ради более чистой окружающей среды”, — пояснила Керли.

По словам Аннели Охвриль, исполнительного директора организующей Всемирный день чистоты организации Let’s Do it World, Всемирный день чистоты является частью эстонской дипломатии в области охраны окружающей среды. ”Лидеры сети в 150 странах смотрят на Эстонию и берут с нас пример. Это накладывает на нас обязательство вести себя более ответственно по отношению к окружающей среде”, — говорит Аннели.

Следующий, или четвертый, Всемирный день чистоты состоится 18 сентября 2021 года.

Всемирный день чистоты в Эстонии поддержали: Центр инвестиций в окружающую среду, ProTone, Посольство Союзной Республики Германии в Эстонии, правительство Таллинна, Эстонский союз баскетбола, рекламное агентство Zavod BBDO, Omniva, Центр управления государственными лесами в Эстонии, Paulig, Santa Maria, Telia, торговый центр Rocca al Mare, Ellington Print & Production, Linnaekraanid, Sky Meedia, Õhtuleht, eKool.

Партнер Всемирного дня чистоты — кампания ”Море начинается здесь”, которую проводит Pühapäevane Prügikoristus Piknikuga MTÜ (НКО ”Воскресная уборка мусора с пикником”).

Читайте также: