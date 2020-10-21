Всемирный день чистоты в Эстонии: 30 000 участников собрали 1,6 млн окурков

В рамках начинания в Эстонии было собрано по меньшей мере 1 620 000 окурков и более 250 000 литров другого мусора.

В этом году существенно выросло количество собранных окурков: по сравнению с прошлым годом, в этом году в парках, на пляжах, детских площадках, дорогах и в других местах собрали на 600 000 больше сигаретных фильтров. В Эстонии в мероприятии участвовало на несколько тысяч больше человек, чем в прошлом году. Основной процент участников составили дети и молодежь — их было более 25 000.

Вечером в понедельник состоялся розыгрыш двух эксклюзивных концертов послов чистого мира — музыкантов Ariadne, Pluuto и NOËP — для активных школьников и малышей из детских садов.

В лотерее участвовало 126 детских садов. Победителем стал детский сад Taebla в Ляэнемере, перед 82 воспитанниками которого выступит Ariadne. Воспитатель группы ”Пчелка” Рийна Аасма удивилась, узнав о победе своих малышей. ”Я и не надеялась! Мы очень благодарны!”, — обрадовалась Рийна. По ее словам, они выходят на уборку каждый год, но окурки раньше не собирали. В начале детям сказали, чтобы они лишь указывали на окурки, и воспитатели сами будут их собирать, но дети были очень активны и сами клали окурки в ведро. ”Дети замечают мусор!”, — похвалила их Рийна.

Среди 185 школ удача улыбнулась 118 ученикам из гимназии Värska в Сетумаа. По словам руководителя школы по интересам Трийну Котов, наблюдавшей за лотереей в прямом эфире, она чуть было не пробила потолок — так высоко она подпрыгнула от радости! ”Какой сюрприз! У меня нет слов!” — воскликнула женщина. — ”Уборка является у нас традицией, мы всегда вносили свой вклад в очищение мира от мусора и всегда с хорошим настроением”, — сказала Котов. Практика и теория в Värskas неразлучны: так говорят в школе и о сортировке мусора.

Руководитель по интересам отметила, что в гимназии Värska нет подходящего зала для концерта, и крупные события проводятся в местном центре культуры. ”Может быть, получится хороший концерт на открытом воздухе?”, — размышляет Котов о том, где и как объединить на одной сцене Ariadne, Pluuto и NOËP.