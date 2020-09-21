Всемирный день чистоты прошел успешно. Уборки и подсчет собранного мусора продолжаются

Поскольку уборки проводятся рассредоточенно, а количество зарегистрированных участников больше, чем в прошлом году, подведение окончательных итогов мероприятия займет некоторое время. Ожидается, что участники мероприятия поделятся полученным результатом на сайте maailmakoristus.ee.

Поступившие в Эстонский штаб Всемирного дня чистоты данные указывают на то, что количество собранных окурков в разы превышает результат прошлого года. В прошлом году более 28 000 человек в Эстонии собрали 1,1 млн окурков. Сейчас известно, что треть эстоноземельцев уже собрала примерно 750 000 окурков. Статистически получается, что каждый участник уборки собрал около 1000 сигаретных фильтров.

”Честно говоря, не знаю, плакать или смеяться, — говорит руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Март Нормет. — Безусловно, невероятно грустно, что так много окурков валяются у нас на улицах и в природе. Но, к счастью, знание о вреде окурков быстро распространяется, все больше людей узнают, что они ядовиты, распадаются в природе на микропластик и попадают таким образом прямо в море”.

Организаторы просят участников Всемирного дня чистоты обязательно сообщить на сайте maailmakoristus.ee о своих уборках, количестве участников локальных мероприятий и количестве собранного мусора. Если вы не смогли вывезти собранный мусор, обязательно укажите координаты, по которым его можно найти, в форме обратной связи на сайте Всемирного дня чистоты в Эстонии.

Штаб международной команды Всемирного дня чистоты в этом году находился в представительском центре столичной мэрии, где работал до утра воскресенья. В течение следующих недель информация от команд участвующих во Всемирном дне чистоты стран будет обрабатываться, чтобы можно было подвести окончательный итог акции этого года.

Всемирный день чистоты — это ежегодное международное событие, зародившееся в Эстонии с целью помочь людям осознать масштабы проблемы отходов и помочь внести посильный вклад в ее решение. С 2018 года в третью субботу сентября в более чем 150 странах мира проходят уборки, а также другие дружелюбные к природе мероприятия с целью повышения осознанности людей. В прошлом году во Всемирном дне чистоты приняли участие почти 22 миллиона человек в 180 странах. Подробности можно узнать на международном сайте движения www.worldcleanup.org.