Всемирная забастовка в защиту климата охватит около 160 стран

В десятках стран мира в пятницу, 20 сентября, ожидаются протестные акции в защиту климата. К участию в глобальной забастовке призвали около двухсот организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future). По информации инициаторов, мероприятия пройдут в городах около 160 государств.

Одна из наиболее массовых демонстраций ожидается в Нью-Йорке. Ученики около 1700 нью-йоркских школ получили разрешение не посещать занятия из-за своего намерения участвовать в протестной акции. Ожидается, что к демонстрантам присоединится шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, ставшая инициатором этого протестного движения.

Акции против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Их инициатор Грета Тунберг в конце августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.