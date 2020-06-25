25.06.2020, 00:35
Вот что случается, если выбросить в мусорку одноразовый мангал
Пользователь экологической группы фэйсбука Тимур Сагитов опубликовал фотографию сгоревшего мусорного бака.
Пользователь экологической группы фэйсбука Тимур Сагитов опубликовал фотографию сгоревшего мусорного бака.
"Что случается, когда выкидывают одноразовый гриль, а потушить угли забывают. Штромка. 24.02.2020. 20.26", — написал он.
Увы, желание поскорее оказаться дома после бурных праздников приводит к таким неприятностям, как пожар в пластиковом баке и замусоривание природы.
Уже послезавтра наступят выходные. Пожалуйста, если вы будете готовить что-то на гриле, убедитесь, что все угли потушены.
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