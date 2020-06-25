Вот что случается, если выбросить в мусорку одноразовый мангал

"Что случается, когда выкидывают одноразовый гриль, а потушить угли забывают. Штромка. 24.02.2020. 20.26", — написал он.

Увы, желание поскорее оказаться дома после бурных праздников приводит к таким неприятностям, как пожар в пластиковом баке и замусоривание природы.

Уже послезавтра наступят выходные. Пожалуйста, если вы будете готовить что-то на гриле, убедитесь, что все угли потушены.