Вклад RMK в охрану природы значительно увеличился

В связи с более активными темпами мелиорации земель в 1970-х годах исчезло примерно 2/3 болот Эстонии. Осушительные канавы затронули в основном низинные и переходные болота, меньше пострадали верховые болота.

”Болота являются важными экосистемами, обеспечивающими запасы и качество воды, они являются местом обитания для многих редких в Европе видов растений и животных, например — орхидных, белых куропаток и беркутов. Болота становятся все более важными и потому, что они представляют собой экосистемы, хранящие огромные количества углерода. Занимающие всего 3 процента земного шара болота удерживают в себе 20 процентов всего углерода, содержащегося в почве”, — рассказал о важности болот член правления RMK Кристьян Тыниссон. ”Не нужно бояться, что восстановительные работы вновь сделают всю возделанную предками землю болотистой, потому что, прежде всего, речь идет об улучшении состояния болот, находящихся под охраной”, — добавил Тыниссон.

За последние 10 лет RMK внес свой вклад в благоустройство болот и болотистых лесов национального парка Соомаа, заповедника Луйтемаа, национального парка Лахемаа, а также национального парка Алутагузе. Кроме того, были восстановлены бывшие территории, где велась добыча, наиболее важными из которых являются остаточные болота Виру и Хара в районе национального парка Лахемаа.

Среди природоохранных работ, проводимых под руководством RMK, в последние годы значительно увеличились объемы деятельности по уходу и восстановлению лугов. За десять лет площадь находящихся в ведении RMK государственных земель, переданных в аренду с целью обслуживания полуприродных мест обитания, увеличилась с 10 000 гектаров до почти 25 000. Для поддержки освоения лугов и пастбищ RMK провел масштабные реставрационные работы примерно на 4 000 гектаров, к которым добавился вклад арендаторов.

Из Пылулаского рыбопитомника в реки было запущено более 5 миллионов лососей, 700 000 морских форелей и более 100 000 годовалых мальков сига. ”В 2019 году из Пылулаского рыбопитомника в реку Нарва было завезено более 4000 мальков осетра, и были начаты подготовительные работы, необходимые для восстановления численности обыкновенных жемчужниц”, — рассказал Тыниссон о недавней деятельности единственного в Эстонии государственного центра восстановления рыбных запасов.