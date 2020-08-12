12.08.2020, 15:50

Вклад RMK в охрану природы значительно увеличился


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Pääsküla raba vaatetorn
Pääsküla raba vaatetornFoto: Ilmar Saabas

Если к 100-летию охраны природы Эстонии восстановление болот было только экспериментом, то теперь, спустя 10 лет, этот процесс набирает обороты. К концу 2020 года в целях поддержки биоразнообразия будет восстановлено 12 500 гектаров болот, для сравнения размеры этой территории превышают площадь острова Вормси. Вдобавок к заботе о местах обитания, Центр управления государственными лесами (RMK) вносит вклад в защиту видов, занимается природным образованием и заботится о знакомых многим туристических тропах RMK и связанной с ними инфраструктуре.

В связи с более активными темпами мелиорации земель в 1970-х годах исчезло примерно 2/3 болот Эстонии. Осушительные канавы затронули в основном низинные и переходные болота, меньше пострадали верховые болота.

”Болота являются важными экосистемами, обеспечивающими запасы и качество воды, они являются местом обитания для многих редких в Европе видов растений и животных, например — орхидных, белых куропаток и беркутов. Болота становятся все более важными и потому, что они представляют собой экосистемы, хранящие огромные количества углерода. Занимающие всего 3 процента земного шара болота удерживают в себе 20 процентов всего углерода, содержащегося в почве”, — рассказал о важности болот член правления RMK Кристьян Тыниссон. ”Не нужно бояться, что восстановительные работы вновь сделают всю возделанную предками землю болотистой, потому что, прежде всего, речь идет об улучшении состояния болот, находящихся под охраной”, — добавил Тыниссон.

За последние 10 лет RMK внес свой вклад в благоустройство болот и болотистых лесов национального парка Соомаа, заповедника Луйтемаа, национального парка Лахемаа, а также национального парка Алутагузе. Кроме того, были восстановлены бывшие территории, где велась добыча, наиболее важными из которых являются остаточные болота Виру и Хара в районе национального парка Лахемаа.

Среди природоохранных работ, проводимых под руководством RMK, в последние годы значительно увеличились объемы деятельности по уходу и восстановлению лугов. За десять лет площадь находящихся в ведении RMK государственных земель, переданных в аренду с целью обслуживания полуприродных мест обитания, увеличилась с 10 000 гектаров до почти 25 000. Для поддержки освоения лугов и пастбищ RMK провел масштабные реставрационные работы примерно на 4 000 гектаров, к которым добавился вклад арендаторов.

Из Пылулаского рыбопитомника в реки было запущено более 5 миллионов лососей, 700 000 морских форелей и более 100 000 годовалых мальков сига. ”В 2019 году из Пылулаского рыбопитомника в реку Нарва было завезено более 4000 мальков осетра, и были начаты подготовительные работы, необходимые для восстановления численности обыкновенных жемчужниц”, — рассказал Тыниссон о недавней деятельности единственного в Эстонии государственного центра восстановления рыбных запасов.

RMK также заботится об инфраструктуре для посетителей, которая облегчает передвижение на природе (в т.ч. походные тропы RMK, смотровые башни, места для палаток и пр.), выполняющей функцию направления людей и сохранения охраняемых ценностей. RMK также предлагает экологические образовательные программы как для детей, так и для взрослых. В прошлом году посещаемость объектов для посещения RMK составила рекордные 2,6 миллиона раз.

Большая часть природоохранных работ была проведена при поддержке Европейского союза, необходимое самофинансирование RMK внес из своего бюджета.

”RMK благодарит своих партнеров по сотрудничеству и жителей Эстонии, которые сделали что-то для природы или, почему бы и нет, чего-то не сделали”, — сказал Тыниссон, добавив, что RMK приглашает всех на публичные мероприятия, посвященные юбилейному году охраны природы Эстонии, которые в большинстве своем бесплатны. Белая ночь в Тойла состоится уже в эту пятницу и субботу, 14 и 15 августа. 23 августа в Лахемаа откроется новейшая походная Тропа лесных историй.

Информацию о мероприятиях можно найти на домашней странице RMK.

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